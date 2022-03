Gamero pasa la página: 'La ilusión y la obligación es pelear título'

Alberto Gamero no se escondió cuando le hablaron del fracaso de Millonarios en su aspiración de llegar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Yo respeto las opiniones de todos, pero para clasificar a un torneo importar lo primero es tratar de jugar bien. Ese es el primer punto bueno que Millonarios tiene. Faltan cosas, claro", dijo.



Y añadió: "Estamos aterrizados en que sufrimos un traspié en la Libertadores y quedamos eliminados. Este equipo está fuerte y sabe que quisimos competir y no se pudo, pero está fuerte para esta Liga".



Sonará a consuelo de tontos, pero ya mirar hacia atrás no resuelve nada: "El fútbol colombiano tiene una deuda en eventos internacionales. Estamos esperanzados en que Tolima y Cali puedan hacer una buena campaña en Libertadores y los de la Sudamericana. Yo como DT hoy en día les hago fuerza porque son Colombia".



Así que a pasar la página y pensar en Santa Fe, que es el mejor y el peor escenario para recuperarse de una eliminación: "Ojalá podamos sacar los tres puntos frente al rival de patio que sirvan para seguir arriba y para la reclasificación pensando en evento internacional Queríamos estar en Libertadores y no se pudo. Ese era uno de los objetivos, no se hizo y ahora hay que pensar en la Liga y en Santa Fe. Pasar la página y comenzar nuevamente a construir una ida a evento internacional", analizó el DT.



Barajar de nuevo y apuntar a la Liga es lo único que hay: "La ilusión y la obligación de nosotros es pelear título. No podemos esconder eso. El año pasado peleamos uno y no fuimos al otro por un punto. La idea ahora es pelearlo y ganarlo. Lo primero es llegar a la final, estamos trabajando en eso", dijo Gamero.



Su rival lo tiene claro: "Santa Fe juega 1-4-3-3, se defiende más en bloque medio-bajo. Hace mucho inicio de juego, que te juega con extremo rápido y tiene a Morelo que es buen pivoteador y goleador. En la pelota quieta son muy fuertes

Va a ser un partido cerrado, de no cometer errores y que la que nos quede meterla para ganar ese clásico", concluyó.