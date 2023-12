Gamero planea 2024 con Millonarios: se avecinan salidas y refuerzos

Millonarios cerró un 2023 que fue glorioso, tras conseguir un título de Liga a Atlético Nacional a mitad de año, pero también terminó con una temporada poco éxitosa, pues terminaron eliminados en cuadrangulares finales, fueron subcampeones de Copa y perdieron su último juego en El Campín frente al verdolaga.

Luego de la dura derrota de Millonarios frente a Nacional frente a su hinchada, el técnico Alberto Gamero hizo su respectivo análisis de lo que fue este segundo semestre y más allá del resultado, referenció lo que será el 2024 para su equipo, dejando claro que habrán salidas y refuerzos, pero que en ningún momento hay diferencias con los directivos para armar el equipo que disputará la Copa Libertadores y el rentado local.

Balance de la temporada: “Jugamos 78 partidos en el año, pero no nos enfocamos en que de pronto hubo cansancio, más bien en los errores que cometimos, lo que no debemos hacer. El grupo tendrá exámenes médicos, para cuando lleguemos el día 3 de enero no vayamos a perder días en eso sino a trabajar”.



Sin conflicto con directivas por refuerzos: “me reuní con la junta directiva y yo mismo quedé sorprendido de las posibilidades que tenemos para traer, entonces no veo discrepancias, tampoco lo veo que de pronto se esté pidiendo un jugador y se quiera traer a otro. Hemos hablado y sabemos qué debemos traer y qué nos hace falta”.



Sabe quiénes salen y las zonas a reforzar: “con la junta directiva nos hemos reunido, nos hemos comunicado y tenemos una serie de posibilidades, todavía no hay nada confirmado. Pero indudablemente saben ellos y nosotros que tenemos que traer unos jugadores para reforzar la plantilla, eso no vamos a negarlo, pero tratar de buscar esos jugadores que estemos seguros de lo que van a hacer y no nos vayamos a equivocar. Hemos hablado de futbolistas que puedan salir o llegar. Tenemos comité y veremos si renuevan o no renuevan, acá como siempre se ha dicho si no se renueva hay que traer otro. Vamos a mirar eso”.



No hay amistosos y visualiza Superliga: "Tenemos la entrada el día 3. Hasta ahora no tenemos ningún partido amistoso. El 20 jugamos el primer partido de la SuperLiga. La planificación es que el grupo recupere, que vengamos con más fuerza porque tenemos cosas buenas, la intención nuevamente de seguir compitiendo, porque se acostumbró a eso. La idea es conseguir cosas mejores y más importantes”.