Vuletich motivado para disputar un nuevo clásico contra Nacional

A pesar de no haber tenido un gran rendimiento en este semestre, para Agustín Vuletich, este clásico contra Atlético Nacional lo llena de motivación para aportarle al Deportivo Independiente Medellín con goles y buenas actuaciones, en un compromiso con la responsabilidad de ganarlo para seguir en carrera por la clasificación.



"Cuando son rivales que están en primeros lugares, las opiniones son similares. Es un equipo que genera mucho ataque, para nosotros es un partido importante por la necesidad que tenemos. En lo personal, me siento muy bien, estoy muy positivo. Volví a ser el Agustín que quería, estamos buscando sus debilidades para atacarlo. Necesitamos los tres puntos y esperamos que el equipo esté de la mejor manera", remarcó Vuletich.



En cuanto a la renovación de su contrato, el argentino señaló que "no es el momento adecuado de hablar sobre mi contrato. Estamos en medio del campeonato y trato de ser respetuoso con el tema. Estoy agradecido con el equipo, con la ciudad y los hinchas".



Pensando en lo ocurrido este semestre, Vuletich indicó que "siempre hay autocrítica. Hemos crecido en elaboraciones, nos ha faltado finalizar, pero lo más preocupante es cuando no se genera. Nos deja tranquilo tener situaciones de gol".



Finalmente, el atacante precisó que "la mejor decisión es ser inteligentes en la cancha. Ser un equipo solidario y más enfrentando a un equipo como Nacional y tomar buenas decisiones en el campo. Nosotros vamos a ir a ganar".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8