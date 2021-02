Vuletich confesó que estuvo en diálogos para fichar con otro rojo

En diálogo con el programa Zona Libre de Humo, el delantero argentino al servicio de Independiente Medellín se refirió a la manera en la que se dio su fichaje con el poderoso y reveló que estuvo a punto de llegar al América de Cali. Agustín Vuletich es goleador del equipo rojo de Antioquia, con el que ya suma 4 anotaciones, las mismas que 'Chicho' Arango, Jefferson Duque y David Lemos, con quienes lidera la tabla de artilleros.

El atacante de 29 años, quien en 2017/18 jugó para Rionegro Águilas y que llegó al Medellín después de vestir la camiseta del Cúcuta Deportivo, confesó que estuvo en diálogos con el actual campeón colombiano en su paso por el elenco dorado. "Cuando estuve en Águilas Doradas tuve contacto con gente de América de Cali pero no pude llegar al equipo".



Vuletich no dio más detalles sobre ese fichaje fallido. Lo cierto es que después de salir de Águilas fue a Europa para jugar con dos equipos italianos: Salernitana y Potenza, de la Serie B y C, respectivamente. Contó que al no tener mucha acción su deseo fue regresar al fútbol colombiano y fue así como fichó con el Cúcuta en 2020.



Agustín conquistó su primer título con los colores del Medellín y lo hizo por Copa Colombia, en la final frente al Deportes Tolima, en la que fue gran protagonista. Marcó el descuento en la ida y ejecutó uno de los cobros en la definición del título en el Atanasio Girardot.



"Estoy muy feliz en el Medellín, siendo campeón que hace muchos años no lo era y marcando que es lo que más me gusta", y contó que había prometido cruzar toda la cancha de rodillas si se coronaba campeón. Promesa cumplida. Ahora espera que se le dé otra, la de ser campeón en la Liga: "nuestro primer objetivo es entrar a los 8 y poder aspirar a ser campeón".



Vuletich se refirió a la manera en la que se dio su llegada al DIM y aclaró que no llegó a reemplazar a su compatriota Germán Cano, goleador histórico del club y uno de los más queridos por la hinchada. "Cuando tuve el primer contacto con la gente del DIM me comentaron todo el proyecto, luego hablé con el 'Bolillo' (Gómez) y lo que más me seducía es que es una institución grande", y agregó: "yo no llegue a remplazar a Germán Cano, vengo a ocupar el espacio en la cancha que él dejó. Remplazar al goleador histórico no es nada sencillo. Yo lo admiro".



Agustín, quien ha jugado en las ligas de Argentina, Suiza, Italia, México, Chile y Portugal, suma dos títulos el primero con Vélez Sarsfield en Argentina y el más reciente con el DIM. Se tardó ocho años para volver a besar una copa y espera que con el elenco antioqueño, que en la actualidad marcha sexto en la tabla (14 puntos) a seis unidades del líder, pueda volver a celebrar un campeonato.