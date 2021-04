¡Listos los titulares: 7 vs 11! Conozca elegidos en Águilas y Chicó  

A partir de las 3:30 pm empezará a rodar el balón en el estadio Alberto Grisales, de Rionegro, en que se medirán Águilas Doradas y Boyacá Chicó, por la fecha 18 de la Liga Betplay 2021-I. Sin embargo, este partido está en la mira de muchos, a causa de la desventaja que tendrán los locales desde el inicio: ¡jugarán con siete jugadores, dos de ellos arqueros!

Rionegro Águilas, con varias bajas por lesión y un contagio masivo de Covid-19 en la última semana, tendrá que "echar mano" de lo que tiene y son siete jugadores. En la nómina inicialista aparecen dos arqueros, un defensor, tres volantes y un delantero. El técnico, quien también dio positivo, será reemplazado por su asistente técnico.



Lo más curioso del caso es el silencio frente a esta situación, que en los últimos días ha sido fuertemente criticada en las redes sociales. Uno de los directivos más activos en Twitter es Eduardo Pimentel, dueño de Boyacá Chicó, quien no ha aparecido para referirse a la situación. Su equipo, que lucha por no descender, presentó su once inicialista y siete jugadores en el banco de suplentes.



Conozca las nóminas titulares de ambos equipos: