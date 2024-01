Águilas Doradas fue eficaz y venció a Once Caldas como local

Águilas Doradas se impuso este jueves por la mínima ante Once Caldas y logró su segunda victoria al hilo en esta Liga Betplay. El cuadro de Hernán Darío Gómez llegó a seis puntos gracias al gol de Jean Pineda.



En la primera parte, Once Caldas casi se pone adelante en el juego con Dayro Moreno que recibió un centro de parte de Santiago Mera y la empujó al fondo de la red, pero el árbitro cobró fuera de lugar.



Al 20’, Jesús David Rivas tuvo la primera aproximación para Águilas con un remate de zurda que apenas pasó desviado del arco del ‘Blanco Blanco’. No obstante, un minuto después, Jean Pineda puso el 1-0 con un gran cabezazo tras un centro por derecha que se desvió en Jorge Cardona y se fue para adentro.

Hacia el 28’, Once Caldas se acercó con Daniel Quiñones que pasó al ataque y sacó un remate cruzado que tuvo que ser despejado al otro costado por José Contreras. Diez minutos después, Rivas tuvo otra chance para el local con un zurdazo que se fue muy por arriba.



En el 40’, Caldas tuvo otra aproximación con Juan Pablo Patiño que intentó un zurdazo de media distancia que no pudo controlar Contreras y la mandó al tiro de esquina.



Para la parte complementaria, Once Caldas se quedó con diez por la expulsión de Jorge Cardona. Pese a esto, los manizaleños tuvieron su chance más clara con Mateo García que recibió en el borde del área y sacó un derechazo que hizo trabajar a Contreras quien la mandó al córner.



Sobre el 84’, Águilas Doradas por poco pone el segundo en el partido. Mateo Puerta inició la jugada por derecha y llegó a Rivas por izquierda que sacó un remate que atajó de gran manera James Aguirre, pero el arquero dejó un rebote y allí Puerta sacó un nuevo remate, pero el guardameta del Once respondió de gran manera para evitar el tanto.



Para el 93', Once Caldas se salvó gracias a Jaider Riquett quien despejó al tiro de esquina un remate bombeado de Jhon Freddy Salazar. Esta sería la última clara del juego.



Con el triunfo, Águilas es segundo en la tabla con seis unidades y en la próxima fecha jugará ante Patriotas mientras que Caldas se quedó con tres puntos y se medirá en la fecha 3 contra Atlético Nacional.