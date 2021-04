No le alcanzó a Otálvaro: Once Caldas empató 2-2 con Águilas Doradas

Águilas Doradas y Once Caldas cerraron la jornada de este miércoles 31 de marzo con un empate a dos goles en el estadio Alberto Grisales. El duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay, dejó como gran figura a Harrison Otálvaro, quien con dos golazos le dio un punto a los dirigidos por Eduardo Lara.

En un primer tiempo movido, Águilas Doradas salió a buscar el resultado en su casa y en los primeros cinco minutos encendió las alarmas del cuadro de Manizales. Juan Pablo Otálvaro sacó un remato sobre los cuatro minutos, el cual pasó muy cerca del arco custodiado por Gerardo Ortíz; un minuto más tarde, fue Óscar Hernández quien con un derechazo estuvo cerca de abrir el marcador, pues su fuerte disparo se terminó estrellando en el travesaño.



No obstante, cuando el equipo de Rionegro hacía mejor las cosas, Once Caldas se fue arriba en el marcador en la primera jugada con peligro que generó. Un pase al vació desde el mediocampo, le permitió a Romero desbordar por la banda derecha, para centrar al área y encontrar a Marcelino Carreazo, quien en función de '9', descargó atrás con Harrison Otálvaro para que el volante creativo sacara un buen remate y anotar el primero de la noche.



Águilas Doradas reaccionó y en el minuto 31 encontró el gol del empate. Christian Marrugo cobró un tiro de esquina, el cual Eliser Quiñones cabeceó en el primer palo y ante la atajada del golero Ortíz para evitar el gol, fue el defensor Jeisson Quiñones, quien capturó el rebote en el área y con su pierna derecha mandó a guardar el esférico al fondo de la red.

En el segundo tiempo, el cuadro blanco salió con mejor cara y en el minuto 56 logró adelantarse en el marcador, Harrison Otálvaro, con un espectacular remate de media distancia, venció a Carlos Bejarano para aumentar la diferencia. El remate del '10' dejó quieto al portero local. ¡Golazo!.



Con el gol del volante exMillonarios, Once Caldas pasó a dominar el encuentro, sin embargo, una desatención defensiva le permitió a los de Francesco Stifano igualar el marcador. En el minuto 74, Juan Pablo Otálvaro, en un destello de calidad, habilitó a Juan David Pérez con un taco, el cual le sirvió al delantero para quedar frente al arquero paraguayo -achicó mal- y definir entre las piernas.



Con el ingreso de Sebastián Hernández en la visita, Once Caldas pudo quedarse con los tres puntos en el final del encuentro. El experimentado volante sacó un fuerte remate de media distancia, pero su disparo, que parecía ir al ángulo, terminó rozando el palo derecho del pórtico local.



Con el empate, Once Caldas llegó a 13 puntos y se ubica en la casilla 14; mientras que Águilas Doradas alcanzó las mismas unidades y se quedó con la puesto 15.