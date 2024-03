Junior quiere dejar atrás los malos resultados en su visita a Águilas

Junior de Barranquilla es uno de los grandes del fútbol colombiano que anda en una crisis importante de resultados. El cuadro barranquillero no gana desde hace cinco jornadas y lo quiere volver a hacer en su visita a Águilas Doradas por la fecha 11 de la Liga Betplay 2024-I.



El equipo de Arturo Reyes viene de dos empates consecutivos. El primero fue el polémico duelo ante Deportivo Pereira que pudieron empatar los barranquilleros en el final con gol de Titi Rodríguez.



Luego, unos días después, el equipo Tiburón no pudo con Atlético Nacional en Barranquilla, duelo que terminó 0-0, resultado que no le sirvió a ninguno de los dos clubes.

Para este encuentro, Junior tendrá el regreso de Víctor Cantillo a la convocatoria después de sufrir algunas molestias en la derrota ante Deportes Tolima en la fecha 7 del torneo.



Por otro lado, Águilas Doradas viene de dos resultados complicados. Primero fue eliminado de la Copa Libertadores y en Liga cayó con el Medellín por la mínima en el estadio Atanasio Girardot.



Los dirigidos por Hernán Darío Gómez llegan a este juego en el puesto nueve del torneo con 14 puntos.



La última vez que rojiblancos y dorados se vieron las caras fue el 30 de noviembre de 2023 en los cuadrangulares de la Liga II, duelo que terminó con empate 1-1 en el Alberto Grisales. Para Junior anotó Carlos Bacca y para Águilas marcó Jeison Quiñones.



Águilas Doradas vs. Junior de Barranquilla

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

TV: Win Sports +



Alineaciones probables



Águilas Doradas: Contreras; Puerta, Cuenú, Moreno, Garavito; Pineda, Celis, Rivas; Caballero, Vuletich, Salazar



Junior: Mele; Pacheco, Olivera, Peña, Fuentes; Martínez, Moreno; Enamorado, Caicedo, Hinojosa; Bacca