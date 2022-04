Águilas Doradas voló alto sobre Atlético Nacional: victoria dorada 1-0

Atlético Nacional cayó 1-0 frente a Águilas Doradas, por la fecha 16 en la Liga I-2022. Los verdolagas con nómina alterna, no lograron descifrar a los del oriente antioqueño, quienes lograron imponerse a través de Christian Marrugo, quien anotó de penal el único gol del partido. Regresaron a la competencia Álvaro Angulo y Jhon Duque. Al final del partido, ambos equipos terminaron con 10 jugadores.



Luego de 12 minutos de retraso por la reubicación de la cámara suroccidental del VAR, el partido arrancó con un Nacional adelantando líneas, mientras que Águilas se replegaba e intentaba salir por las bandas. Al minuto 3, los locales se acercaron a través de Oswaldo Henríquez con un remate desde el sector izquierdo que en dos tiempos controló Aldair Quintana.



Al minuto 7, de media distancia, Ruyery Blanco aproximó a Nacional, pero la pelota se fue desviada del arco custodiado por Juan David Valencia. Dos minutos después y tras un pase de Christian Marrugo, Antony Vásquez exigió a Aldair Quintana, quien intentó en atajar la pelota, pero esta se le escapó y sobre la raya, Juan David Cabal despejó la pelota.



Sobre el minuto 20, un remate de media distancia de Yeison Guzmán volvía a poner peligro en la visita sobre el pórtico dorado. Los del oriente antioqueño insistían su juego por bandas, pero con el pasar de los minutos, Nacional controlaba bien los espacios.



Al minuto 24 y tras un contraataque de Nacional, Yeison Guzmán entraba en velocidad al área por el sector izquierdo del campo, pero fue derribado por Jesús Rivas de Águilas Doradas quien fue el primer amonestado del partido. Un minuto después, fue cobrado el tiro libre, pero no tuvo destino de arco. Al minuto 28, Jarlan Barrera desde el sector izquierdo, remató al arco, pero la pelota logró desviarla el arquero Juan David Valencia.



Jonathan Agudelo al minuto 30, tuvo una gran ocasión de gol, intentó colgar al arquero Quintana, pero la pelota se fue desviada de la portería. El trámite del partido fue cortado promediando el primer tiempo, muchas faltas y poco ritmo de juego. Los últimos minutos fueron con dominio de pelota para Nacional, pero poca profundidad.



En la etapa complementaria, ingresaron en Nacional, Daniel Mantilla y Álvaro Angulo, en lugar de Jímer Fory y Danovis Banguero. Al minuto 13, Antony Vásquez sufrió una molestia física que lo obligó a abandonar la cancha, además de Vásquez, salió Jonathan Agudelo e ingresaron Jhon Fredy Salazar y Luis Sandoval.



Al minuto 20, Nacional hizo dos cambios más, se retiraron Baldomero Perlaza y Ruyery Blanco, para el ingreso de Jhon Duque y Tomás Ángel. El juego carecía de dinámica y profundidad. El partido no tenía un claro dominador del juego y los minutos se iban agotando.



Al minuto 31, Daniel Mantilla derribó dentro del área a Jhon Fredy Salazar, el árbitro Wilmar Roldán no dudó en sancionar la pena máxima a favor de Águilas Doradas. Christian Marrugo tomó la pelota y un minuto después, transformó el cobro por gol a favor del equipo del oriente antioqueño.



Tras el gol, Nacional salió en busca del empate, recuperando la pelota y adelantando líneas. Sin embargo, Águilas tuvo un par de ocasiones para estirar la ventaja en el marcador, pero el arquero Quintana y el vertical, salvaron a los visitantes.



Sobre el minuto 39, ingresó en Nacional Kevin Parra, jugador juvenil en lugar de Jarlan Barrera de discreto desempeño. Dos minutos después, salió Christian Marrugo e ingresó Jáder Quiñones.



En tiempo de descuento, un conato de bronca se desató sobre el sector derecho del campo de juego. Wilmar Roldán decidió expulsar a Juan David Cabal y Jhon Fredy Salazar. El partido subió temperatura, pero le convenía al local que al final logró el resultado.



En la próxima fecha, Águilas Doradas visita al Deportivo Cali, mientras que Atlético Nacional recibe en el Atanasio a Once Caldas.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

