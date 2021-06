Águilas Doradas sigue con la pretemporada: sexta semana de trabajo

Concluida la quinta semana de trabajos en pretemporada, Águilas Doradas siguen su preparación de cara a lo que será la Liga II-2021 y la Copa Colombia 2021. El equipo del oriente antioqueño alterna sus prácticas entre su sede deportiva de Llanogrande y el estadio Alberto Grisales.

Los dirigidos por Francesco Stifano no quieren dejar nada al azar y por eso se concentran en una intensa preparación física y táctica, para llegar de la mejor manera a la competencia, presupuestada para su comienzo en la segunda semana de julio.



Jhonier Blanco, delantero juvenil indicó que “nos estamos preparando de la mejor manera, aplicando la parte táctica, sin descuidar la parte física, pero vamos de la mejor manera. El equipo me ha recibido muy bien, poco a poco me voy adaptando mejor, aprendiendo de los más grandes, quienes me dan muchos consejos”.



En cuanto a los que más lo aconsejan y como ve las categorías menores del equipo, Blanco precisó que “los que más me hablan es Óscar Hernández, Christian Marrugo y Cesar Arias, de cada uno les aprendo mucho. me explican mucho los movimientos y la manera para definir. De la cantera, los jóvenes siguen en un buen proceso, hay un buen equipo y queda trabajar para tener una idea de juego más clara”.



Por su parte, el delantero César Arias comentó que “llevamos un tiempo recorrido de pretemporada, donde hemos hecho un énfasis en la parte física, la parte deportiva. Sin saber con certeza una fecha de comienzo del campeonato, nosotros seguimos trabajando, pensando en llegar de la mejor manera a la Liga y para lograr grandes logros hay que entrenarse duro”.



El atacante opinó sobre la cantidad de semanas de pretemporada y la incertidumbre de cuando pueda arrancar el campeonato como tal. “A veces uno piensa que uno entrena mucho y no compite, pero pensamos que en cualquier momento puede arrancar el torneo y hay que estar bien preparados. Hemos estado a la altura, nos queda terminar muy bien la pretemporada y el balance es positivo. Nos queda mejorar con el balón y fortalecer esa parte técnica”.



Finalmente, el jugador habló sobre como canaliza esa ansiedad por la falta de competencia en las distintas prácticas. “En cada entrenamiento, esperamos que podamos vivirlo en la competencia. En los trabajos de definición, concretar la mayor cantidad de ocasiones, perfeccionar los movimientos y que todo eso sirva para que el equipo esté en muy buena condición cuando volvamos a la competencia”.

#EntrenoDorado | Finaliza una nueva semana de trabajos 🙌. Aunque aún faltan varias semanas para el regreso a las canchas, seguimos con la motivación al 💯 .@imer_rionegro#VamosÁguilas 🦅 pic.twitter.com/uQQKwkXPK2 — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) June 6, 2021

Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8