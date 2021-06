Rubert Quijada quiere aportar su experiencia para reforzar a Águilas

Tras una semana de trabajo, el defensor venezolano Rubert Quijada se siente cómodo y motivado en Águilas Doradas, el ex jugador de Caracas Fútbol Club, Alianza Lima, entre otros buscará aportar su experiencia para que el conjunto del oriente antioqueño. “Me siento contento por dar este nuevo paso en mi carrera, agradecido con mis compañeros para la adaptación al nuevo equipo. Es muy importante para un jugador que llega nuevo”, indicó.

Sobre su relación con el técnico Francesco Stifano señaló que “con Francesco (Stifano) tengo una buena relación, nos enfrentamos muchas ocasiones, nunca tuve la oportunidad que me dirija hasta ahora. Con mis compañeros estoy agradecido, contento por estar en esta gran institución”.



En cuanto a su experiencia profesional, el jugador de 32 años precisó que “la mayoría de mi carrera la hice con Caracas, casi 10 años vinculados con ellos que es prácticamente mi casa. Tuve la oportunidad de ir a Catar un año y medio, también estuve en Alianza Lima, cada club me ha dado mucho aprendizaje y experiencias bonitas. Espero aplicar esa experiencia a Águilas Doradas para conseguir cosas importantes, se está conformando un grupo para pelear en la parte alta de la tabla, nosotros vamos partido a partido y con el pasar de los juegos, buscaremos conseguir resultados positivos”.



Finalmente, el zaguero declaró que “el año pasado llegaron muchísimos compatriotas venezolanos que nos abrieron la puerta para tener la oportunidad de jugar acá. Es un fútbol vistoso, hace muchos años tuve la opción de llegar a Águilas, no se dio en ese tiempo, hace seis años ya, pero el fútbol da muchas vueltas y ahora estamos acá”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8