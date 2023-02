Águilas le apunta a un dominio: la idea de Lucas González

Águilas Doradas sorprendió en el arranque de año con el nombramiento de Lucas González, que en el entorno del fútbol colombiano, en cuanto a dirección técnica en propiedad. Su hoja de vida le da todos los réditos para el reto.

Las presentaciones del cuadro antioqueño han sido interesantes, mostrando superioridad en los partidos que ha tenido en Liga. No es casualidad, pues una victoria y dos empates son el balance para un proceso que apenas arrancó.



El estratega bogotano habló con el programa F360 de ESPN, sobre sus conceptos, los cuales trata de implantar con el elenco antioqueño.



Idea de juego con Águilas: tenemos una ventaja grande, tomar los mismos jugadores de Leonel. Nos permitió construir y la intención de nosotros será ganar todos los juegos. Hay dos equipos, en cuanto a idea de juego, los que buscan y otros que van a no perder. Intentaremos ganar donde vayamos y hay que marcar más que el rival. Todo lo que intentamos parte de tener la pelota, si lo perdemos, es recuperarla.



Tenemos la ventaja de no cargar con hinchadas grandes. Evidentemente todo tiene ventajas y desventajas, pero el no tener esa presión constante, la desventaja es que esa hinchada va directamente proporcional a lo que tienen esos clubes. Eso también va de la mano con los fichajes. En el entorno en que estamos, desde la hinchada, es más tranquilo. Pero si yo pudiese tener la mitad de presupuesto de Junior o Nacional, cambiaria esa presión.



Nosotros empezando este proyecto es algo que nos favorece y nos dará margen, en caso de que los resultados no lleguen. Esto se trata más de jugar bonito, sea el equipo que sea es ganar.



Procesos como ventaja y desventaja: posiblemente pase por nuestro sistema de campeonato. En los equipos de media tabla no les pasa nada, pero acá a la cuarta o quinta fecha te alejas de los ocho, los clubes se juegan mucho presupuesto. Tiene ventajas y desventajas, favorece a las finales por el sistema, que le encanta a los hinchas, pero tiene el costo de proceso.



Todo entrenador te dirá que entre más tiempo tenga, podrá hacer que su equipo juegue como quiere. Si queremos ponerle valor un poco más objetivo a la profesión, hablamos de que un entrenador bueno y uno muy bueno, la diferencia entre estos dos, cuánto tarda el muy bueno en poner esa idea en su club.



Si mañana viene Guardiola, puede lograrlo en 25 sesiones de entrenamiento y puede implantar en sus jugadores esa idea de juego. Nosotros intentamos esto. Cuando compartí con Juan Ma Lillo, cuando entendemos lo que dice, es oro. Él me ayudó a entender que esto se trata de ganar, le pregunté cómo juegan sus equipos. El propósito es marcar un gol más.



Todos quisiéramos más tiempo de trabajo, pero no se trata de tener más posesión o jugar lindo. Se trata de si yo con esa idea tengo más probabilidades de ganar y que los jugadores lo entiendan en el menor tiempo posible.