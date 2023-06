Antirrécord de Águilas: peor actuación de líder en unos cuadrangulares

Águilas Doradas fue el equipo sensación de la ronda todos contra todos en la Liga Betplay I 2023: terminó como líder y con la ventaja del llamado punto invisible, pero al final no le sumó para nada pues decepcionó en los cuadrangulares.

Ese sábado coronó su cuarta derrota, nada menos que una goleada 3-0 contra Pasto, por lo cual es colero del cuadrangular A con un solo punto. Hace dos fechas está eliminado.



El técnico Lucas González tiene claras las razones: “Estamos tristes porque habíamos hecho una muy buena campaña. Ahora mismo es inevitable que seamos víctimas de nuestro propio éxito, a la interna sentíamos que era posible llegar a la final. Se nos cerró el arco... Siempre dije que teníamos una base de jugadores para pelearle a cualquiera en Colombia y lo demostramos. Sin Jeison Quiñones y Kevin Castaño nos costó mucho", dijo.



Y es que Águilas lleva 371 minutos sin anotar, después de haber sido el equipo más goleador de la primer fase (32 goles en 20 partidos), un situación que, según el DT, no es para encender alarmas: "Tres goles en 45 minutos duelen mucho. Hay aspectos que son difíciles de medir porque el fútbol lo juegan seres humanos, a veces pensamos que son robots que no tienen derecho a fallar. El cerebro genera emociones y eso no se puede cuantificar”, comentó.



El penoso récord



La gran preocupación es que esta decepción marca un anti-récord en el fútbol colombiano: es la peor actuación de un líder de la fase regular en unos cuadrangulares, desde que se juegan los torneos de seis meses, a partir de 2002, según datos de El Tiempo.



Incluso si gana contra Alianza en la última fecha hará 4 puntos y seguirá siendo el peor puntaje de un puntero del todos contra todos, según la fuente.



Vale recordar que el peor rendimiento lo tenía La Equidad, que en el primer semestre de 2008 terminó de primero en el todos contra todos, con 35 unidades, y en los cuadrangulares hizo 5 puntos.