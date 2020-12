‘Tengo muchos objetivos por cumplir en este club’: Fredy Salazar

Los equipos antioqueños siguen planificando sus plantillas de cara a la temporada 2021. Uno de los jugadores más destacados en Águilas Doradas es Fredy Salazar, el volante quien vencía su contrato a finales de este mes, renovó su vínculo hasta finales del próximo año.



Salazar, quien llegó a Águilas en diciembre de 2019, quiere consolidarse como una de las principales fichas del equipo; “Ha sido un equipo donde me he sentido muy cómodo, tengo muchos objetivos por cumplir en este club y espero que las cosas nos salgan bien. El balance es positivo, tenemos un gran grupo, no alcanzamos a conseguir los resultados, pero si seguimos por este camino, seguramente lograremos muchas metas. La idea es ir por el título”.



En cuanto al balance del semestre, el volante manizaleño reconoció que no se alcanzaron los objetivos, pero que en general fue un año positivo; “Teníamos un grupo muy bueno, no se logró la meta que teníamos, pero podemos hacer un buen balance. Esperamos seguir por ese camino el próximo año, queremos ir por el título”.



El jugador acumuló 23 partidos disputados con la camiseta de Águilas Doradas desde 2019. En la última fecha de la fase ‘todos contra todos’ contra Deportivo Cali, Salazar marcó uno de los goles en la victoria por 4-1 frente al Deportivo Cali. El ex Once Caldas, Santa Fe, Jaguares, Pereira y Patriotas fue uno de los jugadores más desequilibrantes del semestre, recibiendo un total de 52 faltas en la Liga 2020.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8