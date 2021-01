Elíser Quiñones espera brindarle goles y ‘locuras’ a Águilas Doradas

Sin dudas, uno de los equipos que más se reforzó en su ataque para esta temporada en la Liga colombiana fue Águilas Doradas, el conjunto del oriente antioqueño confirmó la llegada de Elíser Quiñones, quien había tenido un buen remate de torneo con Millonarios, el delantero chocoano confía en ser una pieza clave para los dirigidos por Hubert Bodhert.



“Me llamó la atención el proyecto deportivo, la conformación de la nómina, tenemos un grupo que quiere conseguir cosas muy grandes. Cuando vengo a un nuevo equipo, quiero dar lo mejor, espero poder conseguir algún título en esta institución y esperemos que las cosas me salgan bien este año”, indicó.



Sobre sus cualidades dentro de la cancha, Quiñones comentó que “en cuanto a mis características de juego, soy un extremo que me gusta encarar, tirar buenos centros, buenas diagonales, llegar al arco para marcar goles. También me gusta jugar con perfil cambiado o de centrodelantero”.



Elíser destacó a los compañeros que conoció estas últimas semanas y hubo reencuentro con viejos conocidos con quien compartió en Millonarios. “Hay un grupo muy humilde, muy trabajador. Contamos con un gran cuerpo técnico, conocía algunos compañeros como Christian Marrugo, Carlos Ramírez. Se armó una buena base y esperamos estar entre los primeros puestos”.



Finalmente, habló sobre lo que espera aportarle al conjunto ‘dorado’. “Cuando he pasado por varios equipos, uno siempre se queda con lo bueno. Vengo a aportar mi experiencia a esta institución, con la ayuda de Dios, confío que me salga todo de la mejor manera. En el fútbol se aprende de todo, las cosas malas las trato de corregir para el futuro”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8