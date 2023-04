Águilas respalda a Pérez e insiste en racismo de parte de Alex Mejía

Águilas Doradas reaccionó con dureza al presunto acto de racismo que habría sufrido Marco Pérez a manos de Alex Mejía, en el duelo contra Unión Magdalena por la Liga Betplay I 2023.

"Rechazamos de manera contundente las palabras ofensivas y racistas que recibió nuestro jugador Marco Pérez de parte del señor Alexander Mejía, quien fuera un referente del fútbol nacional, incluo disputando un Mundial con la selección mayor", dice el comunicado oficial.



El club antioqueño denuncia que Mejía "trató de esclavo a Pérez haciendo alusión a su color de piel", que el jugador del Unión está "mancillando la honra de la gran multiculturalidad de un país como Colombia" y afirma que sus palabras "hieren a los cerca de 10 millones de afrocolombianos del país".



En la denuncia no exige una investigación contra Mejía pero sí deja claro que hubo insultos y hechos que no pueden pasarse por alto.

El propio afectado denunció el domingo, tras el partido que ganó Unión por 3-1, los hechos: "Lo que yo vi en el terreno de juego y por lo cual vengo aquí a la rueda de prensa es porque estoy un poquito triste porque Mejía me dice a mí esclavo y eso es una palabra que aquí en Colombia no la podemos usar. La verdad yo estoy muy triste, le dije al profe que me dejara venir a la rueda de prensa y esto no puede quedar así", mencionó el jugador asegurando que se lo dijo delante de sus compañeros", dijo Pérez.



Y añadió: "No sé si estaba bravo. Seguramente estábamos peleando, pero son cosas que se quedan en la cancha como por ejemplo: ‘vos sos malo, yo tengo una Libertadores’, cosas así, pero cuando te dicen esclavo, esas son cosas que no van en el fútbol y más en nuestro fútbol colombiano".