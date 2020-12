Águilas Doradas se refuerza en su ataque para la próxima temporada

Con desafíos renovados, Águilas Doradas centra sus esfuerzos de cara a la próxima temporada. Luego de las salidas de dos jugadores y su entrenador Francesco Stifano, el equipo del oriente antioqueño anunció su primer refuerzo en el ataque.



Se trata de Anthony Uribe, quien salió del equipo antes de reanudar la competencia y ahora pensando en ser la carta del gol dorada, el ‘matatán’ regresó al nido para comandar el ataque del conjunto del oriente antioqueño.



“Quiero agradecerle a Dios y a las directivas por la confianza, es bueno regresar después de estar lejos del club por cinco meses”, afirmó Uribe quien firmó un nuevo contrato con el equipo por los próximos tres años.

Mediante un comunicado, el equipo le dio la bienvenida al delantero venezolano. “Anthony Uribe regresó a Águilas Doradas para hacer historia en la delantera; el venezolano, quien tuvo una destacada actuación en la Liga II-2019, retornó a nuestra institución con un contrato por tres años, asegurándose como el primer refuerzo de cara a las competencias del 2021.



El ‘Matatán’ pudo seguir los partidos del club desde afuera, por lo cual sostiene que hay “un equipo muy compacto, que mostró muchas facetas de juego. No conocía a Christian Marrugo como jugador y me gusta que le da un plus importante al equipo”.



Antes de la pandemia, Uribe disputó ocho partidos y 619 minutos con Águilas Doradas, marcando un gol. El campeón con Zamora de Venezuela en el 2018, confía en seguir tras los pasos de Jáder Obrian quien fue el goleador del equipo con 13 goles.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8