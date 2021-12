Desmienten oferta de Junior a Costas: 'fue una maniobra tóxica'

Atlético Junior sorprendió con la noticia de la destitución de Arturo Reyes, pero no significa que fuera una decisión apresurada pues tenía al menos tres candidatos para reemplazarlo.

Según los rumores, la carpeta tenía los nombres de Gustavo Costas, Lucas Pusineri y Juan Cruz Real, todos argentinos y con experiencia dirigiendo en Colombia.



El más seguro DT será el ex América de Cali, cuyo proyecto, según dijo Fuad Char, es el que más convenció. Pero quedó la idea de que con Gustavo Costas las diferencias serían económicas, lo que fue negado por su representante Fernando Alonso.



"Eso nunca existió, eso fue una maniobra tóxica de un representante, experiodista de 'La Nación', socio de un experiodista del Diaro Olé, sacaron todo eso para ver si podían meter a su representado y tampoco lo pudieron meter. Jamás hubiese salido al aire si el profe Costas hubiese tenido un acuerdo con un club. Jamás lo hizo y quien conoce al profe sabe bien del perfil de él", dijo al programa 'El alargue' de Caracol Radio.



El 'complot' del que habla tendría un interés: "salió una supuesta imagen del Diario Olé, algo armado, no creo que el Diario Olé se preste para esa mentira, pero fue bien armado. El profe nunca dio una nota al Diario Olé. Yo sé que viene de esos personajes, después los nombres averígüenlos ustedes. Sí bien todo me indica que viene de ahí tampoco tengo la prueba en la mano".



Alonso concluyó que si Costas no llegó fue por exclusiva decisión de Junior y no porque sea costoso: "que quede claro que Junior nunca mostró interés y va a quedar que el profesor Costas no va porque es caro o que el problema del cuerpo técnico, nada que ver. Donde firme el profesor se van a dar cuenta que no es caro. No hubo interés, no fue que se pidió una cifra y que no se alcanzó esa cifra, no, nunca hubo interés".



Gustavo Costas gano cinco títulos con Santa Fe: el torneo Finalización de 2014 y de 2016, las Superligas de 2015 y 2017 y la Suruga Bank 2016. Su experiencia estaba probada, pero en Barranquilla tenían otra decisión tomada.