Adrián Ramos resaltó la enseñanza que le dejó el 2022 al América

Este domingo, América de Cali cerró con victoria su último partido del semestre derrotando 1-0 al Unión Magdalena, por la Fecha 20 de la Liga I-2022, en el estadio Pascual Guerrero.



Después de terminar el compromiso el delantero y capitán del elenco rojo, Adrián Ramos, analizó lo que fue el semestre del equipo.

“Gracias a Dios se ha cerrado con victoria, ha sido un semestre muy duro, creo que hubo momentos donde el equipo tuvo mucha presión y desafortunadamente no pudo salir de la misma, eso nos costó la clasificación. También hubo jugadores que tuvieron momentos buenos, pero no nos alcanzó”.



Complementó: “nos tenemos que ir a vacaciones a desconectar un poco, pero a reflexionar sobre lo que ha sido este primer semestre, de entender que el fútbol cada vez evoluciona y que ya no basta con el talento sino que hay que poner un poquito más y eso va a ser una gran conclusión para nosotros a lo que ha sido este torneo”.



Esperan mejorar para el próximo semestre: “ojalá que en el siguiente torneo podamos prepararnos de la mejor manera y empezar esa lucha que va a ser para llegar a nuestro objetivo, nosotros somos conscientes de lo que representa jugar en América, esto es un compromiso con el club, de partido a partido y los jugadores con esta experiencia que hemos tenido, no ha sido la mejor, pero nos sirve para reflexionar”.



Habló de la dificultad que tendrá la próxima campaña: “tenemos varios días de vacaciones para pensar que en lo que queremos y creo que cada uno de nosotros debe de hacer eso, porque lo que se nos viene va a ser difícil. No dejamos la mejor cara futbolísticamente y ese compromiso debe de asumirse para dar lo mejor y que el profesor elija un 11, podamos dar la cara por la institución y representarla como se debe”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15