Adrián Ramos ya sabe a qué se dedicará cuando se retire: se confesó

América de Cali está pasando por un buen momento en el fútbol colombiano y es uno de los equipos que mejor juega en esta temporada, siendo uno de los favoritos al título de Liga tras el buen estilo de juego que ha logrado engranar el técnico Alexandre Guimaraes.

Con respecto al nivel de América en esta Liga BetPlay y estar cerca de asegurar clasificación a cuadrangulares, el delantero Adrián Ramos, habló con Zona Libre de Humo, sobre la temporada de su equipo.



"Estoy disfrutando como el equipo viene compitiendo y como está jugando, somos conscientes de lo que es América y no solo es competir, dijo Adrián Ramos.



De igual manera, Ramos referenció sobre su rendimiento individual y cómo él le ha aportado al equipo de Guimaraes, además, confesó la posibilidad de ser entrenador cuando llegue el momento de su retiro, aunque sigue analizando esa opción.



"Uno siempre quiere competir de la mejor forma, soy autocrítico y siempre quiero mejorar. Año tras año voy mirando cómo me siento y mi rendimiento para ver qué decisión tomar, por ahora estoy compitiendo de muy buena forma y eso me tiene feliz”, indicó Ramos.



Además, agregó que: “me gustaría ser DT, me estoy preparando, vamos a ver si me entusiasmo para poder seguir", finalizó Ramos con respecto a la idea de ser técnico cuando se retire del fútbol profesional.





Actualmente Adrián Ramos tiene 37 años, pero desde su retorno al fútbol colombiano ha logrado mantener la buena forma que traía de Europa y convertirse en el máximo referente en ataque. En la temporada de Liga ha jugado 12 partidos, siendo 7 de titular, aportando así dos goles y cuatro asistencias.