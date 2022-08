Adrián Palacios debutó con Cali: ‘muy contento por la oportunidad’

En el último partido que disputó el Deportivo Cali por la liga colombiana, que fue en la derrota 4-2 contra Millonarios en El Campín, un joven de 18 años debutó en la zaga del equipo. Se trata del venezolano Adrián José Palacios Hernández, quien nació en el municipio de Alberto Adriani en el estado Mérida y el semestre pasado llegó al verdiblanco.

En comparecencia ante los medios, el defensor se mostró emocionado por haber recibido la oportunidad con los azucareros: “muy contento por esa oportunidad, por esos minutos que se pudieron dar. Todos los canteranos estamos muy contentos, porque estamos ahí con el primer equipo, queremos las mejores oportunidades y siempre estamos atentos para recibirla”.



Contó cómo se dio su arribo al Cali: “mi llegada al club fue por el profe Dudamel, él me trajo acá, ya me conocía desde Venezuela, mi proceso de selección. Llegué acá, empecé a entrenar hasta que se me llegó la oportunidad. Con el contrato está todo muy bien y ahí vamos sumando”



Referenció lo que le puede dar al equipo en defensa: “le puedo aportar mucho en el juego aéreo, en la salida de juego, el buen manejo de balón, la técnica y muchas cosas. En la parte defensiva también soy muy bueno y creo que es mucho lo que le puedo aportar. De central y lateral son dos posiciones que manejo muy bien, en mi proceso de formación me lo han venido mejorando mucho y acá en el Deportivo Cali he conseguido más experiencia y continuidad con los compañeros”.



Habló de la diferencia futbolística entre los dos países: “al principio cuando llegué acá me costó un poco, todos sabemos cómo es el fútbol colombiano, intenso y técnico. El fútbol venezolano no es tanto de eso y por eso me costó un poco”.



Reveló que siguen trabajando para minimizar los errores: “hemos venido trabajando esa parte, en los partidos se ve. Vamos reforzando para salir adelante y disminuir esos pequeños errores que se han venido cometiendo en la parte de la defensa”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15