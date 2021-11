Adrián Arregui picante con la eliminación del Independiente Medellín

Deportivo Independiente Medellín consumó su eliminación en la Liga II-2021 al no poderle ganar a Nacional en el clásico antioqueño, por la fecha 19. Al final del partido en conferencia de prensa habló Adrián Arregui en nombre de sus compañeros, para hacerse cargo del mal momento que pasa el equipo, donde hizo un semestre para el olvido.



“En nombre de todos mis compañeros, es importante ligar la crítica que merece. Tuvimos dos cuerpos técnicos y no estuvimos a la altura. La clasificación la perdimos antes, no ahora. Con el trabajo de Julio (Comesaña) intentamos mejorar, pero no nos alcanzó”, señaló.



Además, “siendo un referente del plantel, agradezco a los hinchas por venir en el día de su club y alentarnos. Nos tenemos que hacer cargo. Sobre el partido, hicimos un papel digno, no se perdió contra un gran rival y nos vamos con la cabeza en alto”.



En cuanto a la discusión con los jugadores de Nacional en algunos tramos del encuentro, Arregui explicó que “estamos jugando con VAR y cualquier situación era para que ellos (Nacional) se tengan que tirar al piso, tiraron la pelota. Por eso les hice el reclamo, después hicieron tiempo y luego lo entendieron. El VAR revisa todas las jugadas, hay que seguir jugando”.



Sobre alguna explicación de esta nueva eliminación, la quinta consecutiva en la Liga, Adrián comentó que “me encantaría poder responder. Me tocó estar en un plantel del 2019 donde quedamos afuera por un punto. Yo no tengo la respuesta y me duele cargar con esa mochila. Tenemos que hacer autocrítica, hacernos cargo de lo que pasó. Venimos evolucionando en el juego pensando en lo que viene”.



Finalmente, el jugador explotó e insistió que “a mí no se me cae ningún anillo para pedir disculpas. Como jugadores, salimos a ganar. Me duele igual o más que el hincha, tengo los huevos para poner la cara. Esta situación no me deja poder salir tranquilo de mi casa, compartir con mi hijo en un parque o en un centro comercial. Yo no me vine de Independiente (Avellaneda) por nada, vine acá para salir campeón, no vengo porque me da lo mismo. Vengo a hacerme cargo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8