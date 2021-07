El regreso de Adrián Arregui al DIM: ‘Una promesa que debía cumplir’

La pandemia trajo algo más que un virus, más que perdidas materiales, los seres queridos que se fueron, muchos sin poder despedirse hacen que este momento del mundo haya sido un cambio drástico para toda la humanidad. Adrián Arregui sufrió a la distancia la muerte de su padre, sumado a la nostalgia de no estar con su hijo Gino, fueron el detonante para que el jugador argentino decidiera pedir una licencia en el DIM, regresar a Argentina con la promesa de volver para ser ese baluarte que ayudó al poderoso a ganar una Copa Colombia 2019 y clasificar a la fase de grupos en la Copa Libertadores 2020.



El ‘Vikingo’ pegó la vuelta a Medellín tras un paso por Huracán e Independiente, se siente recuperado mentalmente y confía en ser una pieza clave en ese esquema que pretende ‘Bolillo’ para este segundo semestre donde afrontarán la Liga y la Copa Colombia.

“Después de lo que pasó con mi padre, emocionalmente me impactó mucho. He pasado momentos difíciles y este me afectó mucho, hace 20 años demoré en encontrar a mi padre y haberlo perdido fue muy complicado. Volví a Argentina para reconstruir mi familia, volver con mi señora y con mi hijo. Pude haberme quedado hasta diciembre con Independiente, pero decidí pegar la vuelta a Medellín. Estoy muy contento, muy agradecido de estar aquí y quiero seguir creciendo”, detalló Arregui en conferencia de prensa virtual.



Sobre su salida de Independiente, en donde medios argentinos aseguraban que tenía problemas en una de sus rodillas y tendría una incapacidad cercana a los dos meses, la situación cambió cuando regresó a Colombia, entrenó una semana con el grupo y compitió en el inicio del campeonato contra Águilas Doradas.



Frente a ese tema, Adrián indicó que “la salida de Independiente fue porque yo había prometido en volver, lo que yo necesitaba era reconstruir mi familia. Mi idea era regresar, en Independiente estaba cómodo, pero tenía esa deuda de venir. Después de perder a mi padre no era feliz. No es cierto que no era feliz acá. Le manifesté a Julio (Falcioni) que ya estaba listo para volver a Medellín. Es una promesa que debía cumplir, al grupo lo encontré muy bien, muy preparados para competir en los torneos que tendremos en frente. En Medellín estoy con mi esposa y con mi hijo, Gino (su hijo) ya comenzó el jardín, así que será un paisa más”.



Entrando en el tema deportivo, el volante habló sobre su entrenador Hernán Darío Gómez y lo que pretende de él en el campo de juego. “Al equipo lo seguía en Argentina, 'Bolillo' es un gran técnico, mundialista, hincha del equipo. Para él priman las buenas personas por encima de los futbolistas. Poco a poco nos estamos ensamblando con los nuevos jugadores. Yo tengo que hacer lo que el técnico me diga, y donde me pongan es donde debo rendir. En los primeros partidos, al no tener muchos entrenamientos, me costó un poco. Siempre trato de mejorar y de crecer”.

Además, “con ‘Bolillo’ hemos hablado un poco y respecto a mi último paso por el equipo, hizo que jugando como volante interno podía tener un poco más de participación en el juego con los extremos y los delanteros. Es una posición que me gusta y aprendo mucho”.



El ex Temperley y Montreal Impact detalló sobre el plantel poderoso que "hay una base importante, tenemos una buena nómina para competir. Somos un equipo que tiene con qué pelear, se nos presenta la Copa y la Liga y le apuntamos a las dos, vamos a tener que pelear muy fuerte para estar más cerca del título. Salvo la pelota parada, hicimos un buen partido contra Águilas, queremos hacer las cosas muy bien".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8