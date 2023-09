Acolfutpro fue reconocida como organización sindical por Min. Trabajo

Durante este lunes, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) fue reconocida este lunes por el Ministerio de Trabajo como una organización sindical.



Según el certificado firmado por María Ximena Daza, coordinadora del Archivo Sindical del Min. Trabajo: “revisada la base de datos del Archivo Sindical, aparece inscrita y vigente la Organización Sindical denominada: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES ‘ACOLFUTPRO’ de primer grado y de gremio”.



El ministerio también explicó que en la junta directiva de la organización fueron registrados los futbolistas Fanner Torijano, Andres Felipe Correa, Luis Alejandro Paz, Andres Felipe Ricaurte y Juan Camilo Angulo.

Recordemos que durante este mes, el Ministerio de Trabajo anunció que se iniciará un proceso sancionatorio contra la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, por negarse a negociar el pliego de peticiones que presentó Acolfutpro.



Este enfrentamiento entre todas las partes se inició en septiembre de 2019, cuando más de mil futbolistas de 35 clubes firmaron un pliego de peticiones para mejorar las condiciones de trabajo en el FPC.



El Min.Trabajo señala que tanto la FCF como la Dimayor violaron el articularon 433 del Código Sustantivo del Trabajo al negarse a negociar estas peticiones.



Ahora, con este certificado no cambia la postura que se tiene respecto a la negociación del pliego, pero sí representa el final de las excusas por parte de Dimayor y la FCF a negociar, así como lo dijo Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro en diálogo con Infobae.



“Es una certificación que nosotros habíamos presentado la solicitud desde el 28 de abril. Ellos le dieron radicación el 2 de mayo y ya nosotros como organización que representa a los futbolistas no necesitábamos una certificación sindical, porque así lo permite la ley... Finalmente, es una de las justificaciones de la Federación y la Dimayor para no negociar, por eso decidimos hacer los trámites correspondientes”, señaló el directivo.



¿Cuáles son las peticiones que se vienen demandando desde 2019?



*El calendario de las competencias profesionales, períodos de descanso y recuperación.

*El estatuto del jugador de la FCF.

*El código disciplinario de la FCF.

*La minuta única de contrato de trabajo obligatoria de la FCF.

*El torneo profesional de fútbol femenino.

*Las pólizas complementarias de salud.

*Horarios, intervalos y tiempo de descanso entre partidos.

*Partido anual de la selección Colombia de mayores a favor de ACOLFUTPRO.

*Participación sobre derechos de televisión.

*Dos reuniones anuales de ACOLFUTPRO con los/las futbolistas de las selecciones Colombia femenina y masculina en el lugar de concentración.

*Concertación del número de entradas para los partidos de los torneos locales y las selecciones Colombia.

*Adopción de protocolos contentivos de las políticas contra la discriminación, el acoso laboral y la violencia de género.