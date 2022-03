¿Mala fortuna lo persigue? Accidente de tránsito de 'Caballo' Márquez

Lo de Ricardo 'Caballo' Márquez en Millonarios es más que difícil... casi angustioso. El atacante no tiene fortuna en la cancha y ha sido errático en varias ocasiones, y ahora es noticia por lo que le ocurre fuera del campo.

El jugador resultó involucrado en un accidente de tránsito mientras se dirigía el entrenamiento, en la sede del club al norte de Bogotá.



En redes sociales compartieron la imagen, en la que se ve un vehículo Nissan chocando contra un lujoso BMW, en el que al parecer se movilizaba el futbolista.

El Caballo madrugando para entrenar y .. pic.twitter.com/Pp2eMlXxR5 — Fabio (@BlueMillos1946) March 16, 2022

Márquez ha sido blanco de fuertes críticas de parte de los hinchas, que le reprochan por su falta de puntería y algunas veces hasta de fundamentación para capitalizar las opciones que crean sus compañeros. Sin embargo, tiene toda la confianza del técnico Alberto Gamero.



El hecho, en el que no hubo más que latas afectadas y los conductores no sufrieron heridas, provocó comentarios en ls redes sociales precisamente por las fallas del delantero: "Le erro al querer pisar el freno, Normal", dijo un tuitero, mientras otro anotó: "Este man es Manaure y Zipaquira Unidos. Qué sal tan brava".



Márquez y el club no se han pronunciado sobre el incidente, mientras Millonarios prepara el duelo de este viernes contra Once Caldas en El Campín.