¿Bacca no se dejó sacar de Junior? Le habrían ofrecido rescindir

Junior de Barranquilla ha empezado movimientos de cara al próximo semestre de Liga BetPlay y después de la salida inesperada del ídolo Sebastián Viera, quien en común acuerdo decidió terminar con 12 años de historia con el conjunto tiburón tras no ser tenido en cuenta por el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.





A esa salida del arquero uruguayo, ahora, ha empezado a correr un nuevo rumor y es sobre la posible salida del goleador Carlos Bacca, quien no tuvo buen rendimiento en Liga con Junior y de acuerdo a información del periodista Fabio Poveda, al delantero se le habría ofrecido rescindir contrato, pero no aceptó.



"Se habla de los jugadores referentes y, ya que se fue Sebastián Viera, le puedo decir que Junior le ofreció rescindir el contrato a Carlos Bacca, pero el primer ofrecimiento no lo aceptó", dijo el periodista.



Por otro lado, el mismo Carlos Bacca aseguró en el medio de comunicación W Radio, que sigue con contrato y sigue firme en el equipo tiburón.



"Tengo un año más de contrato, con posibilidad de uno más por objetivos, me siento bien, me he cuidado no ahora sino de hace 8 años, no trasnocho, no tomó alcohol, no fumó. Hemos invertido para poder tener Carlos Bacca para rato", dijo el goleador.



➡️Junior habría llamado a Carlos Bacca para rescindir contrato, el jugador no aceptó, hasta ahora sigue en Junior. Vía @FabioPovedaRuiz. pic.twitter.com/EtUeg4AAf1 — Pasión Tiburona (@PTiburona) June 2, 2023

Por ahora, el experimentado delantero sigue en el club, pero habrá que esperar las decisiones finales de las directivas y cuerpo técnico en las próximas semanas con la pretemporada ya iniciada en Barranquilla.