Así le fue a Nacional en la gran final ante Millonarios: repaso 1x1

El título de Liga BetPlay I-2023 se definió en penaltis por cuenta de Kevin Mier, quien evitó que Millonarios saliera ganador en los 90 minutos. El arquero verdolaga protagonizó impresionantes atajadas, una de ellas a Andrés Llinás, lo que forzó a la definición desde los once pasos.

Kevin Mier (8): Jugador influyente en los 90 minutos. Tuvo varias intervenciones claves para evitar la victoria de Millonarios en el tiempo reglamentario. En la tanda de penaltis le atajó cobro a Luis Carlos Ruiz.



Yerson Candelo (6): Tuvo buen partido aunque muy poco aportó en ataque. El rival le taponó la banda y lo dejó maniatado. Sin embargo, se encargó de organizar al equipo desde atrás y se hizo influyente a la hora de los cambios para la definición por penaltis.



Felipe Aguirre (7): Fue otro de los destacados en defensa. Le ganó un par de duelos a Leo Castro e incomodó al rival en el último cuarto. Nacional lució bien plantado cuando el monólogo era de Millonarios y mucho tuvo que ver.



Cristian Zapata (5): Tuvo un flojo partido. No lució muy seguro en los duelos y se apuntó un par de intervenciones erráticas. Estuvo cerca de convertir dos autogoles y cobró un penalti que terminó atajándole Álvaro Montero.



Danovis Banguero (7): Clave por su banda incomodando a Daniel Cataño. Cumplió en defensa y generó juego ofensivo. Se apuntó con pase gol para Jefferson Duque, levantando un centro por izquierda. Marcó gol en la tanda de penaltis.



Sebastián Gómez (5): El capitán no tuvo su mejor noche y protagonizó un partido discreto. Se equivocó en las entregas y recuperó muy pocos balones.



Nelson Palacio (4): Tuvo un flojo primer tiempo en el que perdió varias pelotas y fue otro que puso a sufrir a Paulo Autuori. Se desencajó tras el empate de Millonarios y recibió una amarilla por juego brusco.



Nelson Deossa (6): Aceptable partido en el que se le exigió en defensa. Quiso evitar la salida del lateral por su banda, una tarea que le encomendó Autuori. Por momentos la cumplió e incomodó a Elvis Perlaza. En ataque no pudo influir.



Dorlan Pabón (5): El veterano atacante muy poco apareció en el partido. Intervino en la jugada de gol, sirviéndole una pelota a Danovis para la asistencia a Duque. Tuvo solo una aproximación de media distancia y botó el primer penalti de Nacional.



Tomas Ángel (6): El atacante cumplió funciones por banda derecha taponando la salida de Ómar Bertel e incomodando a Óscar Cortés. En sus pies inició la jugada que terminó en gol de Duque. No tuvo ninguna llegada al arco de Montero.



Jefferson Duque (7): Alcanzó a ilusionar a Nacional con el título, marcando el primer tanto en El Campín. Intentó asociarse con otros hombres en ataque pero no fue profundo y chocó contra una muralla albiazul. Convirtió la única que tuvo.



Los que entraron

​

Cristian C. Devenish por Ángel: Fue reemplazado minutos más tarde por Jhon Duque.



Jhon Solís por Deossa: Fue reemplazado a los pocos minutos por Jarlan Barrera.



Jarlan Barrera: Ingresó pensando en la definición por penaltis y terminó errando el último cobro. Pateó débil y Montero le atajó.