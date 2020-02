La odisea de un directivo del FPC para activar el canal prémium

Una completa odisea vivió la máxima cabeza de Rionegro Águilas para activar el canal prémium del fútbol colombiano. José Fernando Salazar relató en sus redes sociales las dificultades que vivió para ver los partidos este fin de semana.

En su cuenta de twitter, Salazar contó que “la experiencia para activar el canal Win Sports + es terrible". Posteriormente hizo una cronología de los hechos.

“Ayer seguí los lineamientos descritos en mi tv, sin embargo dos horas después seguía sin activarse, no pude ver el juego del verde (Nacional). Después me comuniqué vía telefónica. Escuché un menú más de 23. minutos (sic) hasta que finalmente una niña muy atenta me activó el servicio. Un canal con alguna resistencia de los televidentes y quienes pretendemos activarlo qué complique", escribió.

Un canal con alguna resistencia de los televidentes y quienes pretendemos activarlo que complique. @DIRECTVSports @WIN_sports_mas @Dimayor — 𝑭𝒆𝒓𝒏𝒂𝒏𝒅𝒐 𝑺𝒂𝒍𝒂𝒛𝒂𝒓 𝑶. (@josefdosalazar) February 3, 2020

Win Sports + dejó de ser gratis desde el 1 de febrero y desde ese momento han sido muchos los comentarios a favor y en contra.