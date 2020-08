Cercano, familiar, preocupado por los suyos: pupilo recuerda a Popovic

Sergio Angulo tuvo la oportunidad de compartir durante dos etapas con el serbio Vladimir Popovic. La primera en 1974, cuando ‘Checho’ era recogebolas y acompañó el grupo que fue campeón ese año, y luego como protagonista entre 1985 y 1986, cuando ya hacía parte de ese plantel que deslumbró con su fútbol en las canchas colombianas”.





Precisamente, el médico Gabriel Ochoa, fallecido el pasado sábado en Cali, lo reconocía como su gran competencia en el fútbol colombiano. Popovic murió este lunes en Belgrado, dejando también gratos recuerdos entre sus ex dirigidos y la afición verdiblanca.



‘Checho’ le dijo a FUTBOLRED que “me confirmaron esa triste noticia, en paz descanse. Tengo los mejores recuerdos de él, lo conocí en 1974 cuando yo era niño y recogebolas. Después gracias a Dios lo tuve como entrenador, pero antes que eso era un amigo, un excelente ser humano, carismático, muy serio, muy entregado a su profesión, muy pendiente de nuestras familias, pendiente del respeto a la institución, al hincha, nos decía que disfrutáramos el juego y así lo hicimos”.



Subcampeón en 1985 y 1986, en este último con 11 puntos, apenas a 1 del América en el octogonal final, conformó un conjunto que dejó constancia de su exquisitez en todos los estadios del país: “Ese equipo quedó en la memoria de todos, nosotros jugábamos 1-4-3-3, que prácticamente era un 1-4-1-2-3, porque Redín y Valderrama se juntaban, se quedaban (Jorge Amado) Nunez, cuando no estaba él Gumercindo (Riascos) u (Henry) Otero, y arriba Osma, Aponzá y mi persona, o la Gambeta (Estrada) y Buenaventura Ferreira. Atrás (Félix) Polo con Carlos Mario (Hoyos), Álvaro Escobar, (Luis) Murillo), ‘el Gato (Fernández) o Saulo Hernández. También estaban Rubens Navarro, Castro, (Guillermo) Serrano… tuvimos un muy buen equipo. El profesor Luis Fernando Lastra era el preparador físico”.



Angulo complementa que “el profesor Popovic no tenía problema para comunicarse en español, como había sido selección yugoeslava manejaba varios idiomas, estuvo en varios países y pasó últimamente mucho tiempo en Miami. Estaba enfermo, creo que tenía problemas respiratorios y del corazón”.



Pero no faltó la anécdota con el serbio: “Una vez andaba en una moto, me caí y me raspé feo sobre todo las manos, me había dado tres días y al cabo de ese permiso llegué como el ‘Nazareno’ allá, me preguntó que qué había pasado y le dije que me habían mordido unos perros que tenía mi suegra, y como a los dos días se apareció donde mi suegra y salieron dos pincher a ladrarle, entonces se rio y se fue, se dio cuenta que le había mentido y al otro día me expresó que le dijera la verdad”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces