La meta de Vladimir Hernández: mejorar la imagen de Nacional en Liga

La derrota sufrida contra Santa Fe en la Copa Colombia, dejó preocupación en Atlético Nacional, un equipo que no ha vuelto a mostrar ese buen nivel que tuvo en su último partido como local frente al Atlético Huila, donde golearon y gustaron.



Pensando en lo que viene el próximo domingo por la sexta fecha de la Liga II-2019 frente a Unión Magdalena, Vladimir Hernández espera que su equipo regrese a la confiabilidad y a la senda del triunfo. “Estamos motivados por alcanzar los primeros lugares, sabemos que contra Santa Fe no fue el mejor partido, pero ahora cambiamos la página y nos concentramos en la Liga”, precisó Hernández.



Sobre el ‘ciclón bananero’, el araucano comentó que “vamos a enfrentar a un rival que va a ser duro, está peleando el tema del descenso y sabe que tiene que sacar resultados tanto de local como de visitante, nosotros estamos a un punto de los líderes y no podemos regalar nada en nuestra casa. Ellos vienen de superar a un gran rival como Deportivo Cali, equipo que venía muy bien y está en la parte alta de la tabla. Vienen con una gran motivación, pero nosotros debemos imponer nuestras condiciones de juego, estar muy ordenados y aprovechar los espacios que nos puedan dejar. Uno de nuestros objetivos este semestre es ser fuertes en nuestro estadio”.



Además, Vladimir sabe que será un juego muy cerrado, por eso deberán volver a retomar lo que les ha hecho fuertes en su casa. “el ‘profe’ (Pedro) Sarmiento le gusta que sus equipos se paren bien en defensa, en nosotros está la tarea de buscar los espacios y atacar sin dejar descubierta nuestra zona defensiva. Contra Huila tuvimos un gran partido, contra equipos que se nos meten atrás nos cuesta un poco, pero debemos encontrar la idea de juego para superarlos, para eso debemos tener movilidad, aprovechar la llegada de nuestros volantes y extremos, que puedan fabricar espacios en la defensa contraria”, indicó.







Analizando a sus compañeros, ponderó la labor de Daniel Muñoz y señaló el poder del frente de ataque que tienen los ‘verdolagas’. “Daniel (Muñoz) es un jugador que nos ha aportado mucho en estos partidos, el cuerpo técnico lo ha puesto en varias posiciones y ha cumplido de la mejor manera.



En lo personal, juego mejor como extremo por izquierda y por derecha, en el medio hay varios volantes. En la parte de arriba tenemos jugadores con mucha técnica como (Pablo) Ceppelini, Jarlan (Barrera), ‘Tino’ (Costa), el mismo Hernán (Barcos), tienen mucho talento y movilidad para superar a las defensas rivales”.



Hablando de su desempeño, Hernández cree que su nivel se debe a la confianza que le da el cuerpo técnico en la cancha. “La confianza que brinda el cuerpo técnico da para desplegar el talento que tenemos. En lo personal me he sentido muy bien y espero que este semestre le pueda aportar mucho al equipo”, remarcó.



Finalmente, agradeció a los hinchas el cariño que le demuestran y cómo lo han venido coreando en los últimos partidos. “No pensé que la gente coreara mi nombre, por muchas cosas, en especial mi pasado. Pero me pone muy contento para mi y para mi familia que la hinchada me canta. Ojalá pueda ser con más títulos, tengo una Copa y quiero ganar más cosas como la Liga este semestre”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín