Presidente de Cúcuta ofreció dinero por el clásico: ¿Habría castigo?

El triunfo del Cúcuta 3-2 contra Bucaramanga en el esperado clásico santandereano podría dejar consecuencias adicionales a la salida del DT de los 'búcaros', Flabio Torres.

Un video deja en evidencia que, para ese partido, el presidente del equipo 'motilón', José Augusto Cadena, les ofreció dinero a los jugadores: 15 millones de pesos, según dijo:

Palabras de @JoseACadenaM al plantel luego de la victoria en el clásico del oriente colombiano, el compromiso es de todos.

Juntos haremos historia @Cucutaoficial.#DeCorazónRojiNegro ⚽️ pic.twitter.com/QGfkaxRfw4 — Andrés Bautista M (@Andresbautistam) 18 de febrero de 2019

Aunque especificó que "lo importante no es la plata, sino la gloria", algunos consideran que podría infringir el reglamento del torneo.



"El directivo, personal técnico, funcionario administrativo de un club, selección municipal o departamental y en general el oficial u oficial de partido que por cualquier medio ofrezca o reciba recompensa para obtener un resultado determinado en un partido, será sancionado con suspensión para ejercer todo tipo de actividades deportivas y administrativas relacionadas con el fútbol de dos (2) a cinco (5) años y multa de treinta (30) a ciento

cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la comisión de la infracción", dice el artículo 93 del código de disciplina de la FCF.



Sin embargo, la oferta de incentivos es usual en el fútbol y en este caso no involucra el ofrecimiento a un rival, lo que causaría una infracción.



A juzgar por el último boletín de sanciones de Dimayor, por ahora no hay una investigación formal.