Pablo Ceppelini con un bombazo le dio la victoria a Atlético Nacional

Atlético Nacional logró una victoria sobre el tiempo frente a Once Caldas. El partido terminó 1-2, sin embargo, en el trámite hubo mucha paridad entre ambos equipos.

Atlético Nacional empezó pegando primero, al minuto 2 de la primera parte, Vladimir Hernández aprovechó una grave desatención defensiva en el Once Caldas para poner en ventaja al conjunto verdolaga con un gol totalmente fabricado por el delantero.



Por su parte, Once Caldas logró levantarse e intentó buscar el empate sin éxito en el primer tiempo. La segunda parte tuvo al cuadro de Manizales muy metido en el ataque y gracias a un pase lujoso de Johan Carbonero, Mender García definió con calidad ante la salida de Cuadrado al minuto 5 del periodo complementario.



Pablo Ceppelini entró al partido y en una jugada de otro partido, sacó un remate potente que confundió al arquero local y terminó metiéndose para darle la victoria a Atlético Nacional en su visita a Once Caldas.



Nacional enfrentará a Atlético Bucaramanga en la segunda fecha de la Liga II-2019. Por otro lado, Once Caldas visitará a Millonarios en el estadio El Campín.