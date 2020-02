¿El famoso embajador? El video que indigna a hinchas de Millonarios

Indignación y tristeza en las redes sociales por parte de los aficionados de Millonarios que no viven en Bogotá. Las críticas al club capitalino no paran, pues pareciera que no han entendido la dimensión que tiene la pasión por el equipo en todo el país.



Es claro que el famoso embajador tiene hinchas en todos los rincones de Colombia, y que está entre las aficiones más numerosas, al lado de Atlético Nacional y América de Cali. Ese privilegio debería dar para todo tipo de jugadas de mercadeo y posición de marca…pero parece que no lo consideran así.



Y es que en las redes sociales anda rondando un video (@millosangreazul) en el que un hincha común y corriente, que vive en Bucaramanga, ingresa a una tienda deportiva de la marca que viste a Millonarios.



Al ser atendido por los vendedores, le dicen que no se consigue la camiseta oficial, ni siquiera modelos anteriores, si no es a través de la página web o comprándole directamente en Bogotá.



“Esto es lo que tenemos que sufrir los hinchas de otras ciudades”, indica el aficionado que hizo el ejercicio. El video ha generado la reacción de hinchas albiazules en ciudades como Medellín y Barranquilla, que se quejan del mismo olvido; incluso en Villavicencio, aseguran que no se consigue la prenda oficial. Un cucuteño asegura que sí se consigue, “pero más cara”.



¿Qué pasa en Millonarios?