Dolor en el fútbol colombiano: amigos despiden a Ricardo Ciciliano

Un profundo pesar se apodera de jugadores y exjugadores del futbol colombiano por el fallecimiento de Ricardo Ciciliano.

El talentoso creativo, campeón de Colombia con Tolima y Deportivo Cali, no pudo ganarle la batalla a una neumonía, que sufrió tras resultar contagiado de coronavirus covid-19, lo cual obligó a su hospitalización en Barranquilla, el pasado 6 de septiembre.



Ciciliano murió muy joven, a los 43 años de edad. Deja su huella imborrable en el fútbol, pues además de sus títulos en el país se coronó también con Juan Aurich en Perú y fue referente de otros clubes como Millonarios, Junior y Once Caldas.



Víctor Pacheco fue uno de los primero en confirmar que su amigo no había podido superar la enfermedad.



Minutos después lo hizo Martín 'Toro' Arzuaga en sus redes sociales:





Ricardo manuel! Dios te tenga en su santo reino, nos dejas una tristeza enorme, muchos recuerdos, mucha fortaleza y paz espiritual para su familia. QEPD Ciciliano🙏😢 pic.twitter.com/FYcNHehPtV — Martin 'Torito' Arzuaga (@arzuagatoro24) September 17, 2020

Ciciliano fue un hombre crítico, comprometido con su gremio, que se dio el lujo de ser capitán en sus distintos equipos, de escribir su historia en la Selección Colombia, con la que fue campeón suramericano sub17, y de ser jugador y hasta arquero 'atajapenaltis' en la Liga.



Su adiós prematuro ha producido un gran pesar en el fútbol colombiano.