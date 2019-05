Unión Magdalena y su anti récord en los cuadrangulares

Unión Magdalena perdió 4-0 este miércoles y ajustó cuatro derrotas consecutivas en los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2019 con lo que igualó el peor arranque en este formato de definición, desde que se disputan los torneos cortos, en el 2002. El anti récord lo tenía en solitario el Pasto, que en la Liga I-2003 perdió sus cuatro primeros partidos, racha que cortó en la quinta fecha.

El Unión Magdalena se metió a los cuadrangulares de esta Liga en la última jornada. Lo hizo tras una importante remontada que logró con un empate y tres victorias consecutivas. Sin embargo,en el cuadrangular al parecer se le ‘mojó la pólvora’ porque entró en una racha negativa de la que no ha podido levantarse.



Perdió en su casa en la primera fecha 0-3 con el Deportivo Pasto, luego cayó con Millonarios 1-0 en Bogotá. Con el América tenía la ilusión de levantarse, pero el cuadro escarlata no le dio ninguna oportunidad y le ganó los dos encuentros 0-2 en Santa Marta y 4-0 en el Pascual Guerrero, de Cali.



Este registro negativo de cuatro derrotas consecutivas en el comienzo del cuadrangular solamente se había presentado una vez: en la Liga I-2003 en la que el protagonista fue el Deportivo Pasto, que perdió 0-1 en la primera fecha con el Cali, luego cayó 1-0 en su visita al Unión Magdalena y perdió los dos partidos contra Millonarios: 1-0 en El Campín y 1-3 en el Libertad de Pasto. Sin embargo, el cuadro pastuso no se fue en blanco en aquel cuadrangular, pues obtuvo un punto con el empate 2-2 como visitante con el Unión, aunque después cerró con derrota 3-1 en su visita al Cali.

Equipos que sufrieron tres derrotas consecutivas en el comienzo de los cuadrangulares



Boyacá Chicó Liga I-2012: DDDVVE

Cúcuta Liga II-2007: DDDVEE

Santa Fe Liga I-2008: DDDVVE

Equipos que cerraron sin victoria los cuadrangulares:



Pasto Liga I-2002: DEDDDD

Cali Liga I-2005: EDDDDD