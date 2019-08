Medellín no le permitió al Unión Magdalena conseguir su primer triunfo

Unión Magdalena empató 1-1 con Independiente Medellín, por la cuarta fecha de la Liga II-2019. En un partido friccionado y con opciones en ambas áreas, el ciclón bananero no logró mantener la ventaja en el marcador y terminó igualando con un poderoso que tuvo ganas, pero no fue preciso.



El primer tiempo comenzó con dominio de Independiente Medellín, quien se acercó un par de ocasiones en los primeros 10 minutos de juego. Tras un tiro de esquina, hubo un agarrón de la defensa del Unión sobre Adrián Arregui, el argentino cayó en el área, pero el árbitro Wander Mosquera no sancionó la falta.



Al minuto 11 y tras una jugada colectiva desde su campo, el lateral Christian Subero aprovechó un rechazo defectuoso de Andrés Cadavid para rematar con su pierna derecha desde el costado derecho, mandando la pelota junto al palo izquierdo al fondo de la red, lejos del alcance de David González.



Tras el gol del Unión Magdalena, Medellín recuperó la posesión de la pelota e intentaba aprovechar los espacios que daba en defensa del local. Al minuto 16, Bryan Castrillón tuvo el empate con un remate de media distancia con su pierna derecha que exigió al arquero Horacio Ramírez.



Con el pasar de los minutos, ambos equipos se repartieron el dominio de la pelota. La pierna fuerte y el juego cortado fue la constante en un juego, en el que el fuerte calor le jugaba en contra al Medellín.



El poderoso no renunciaba al empate y aprovechaba su banda derecha para hacerle daño al rival. Un remate de Juan Manuel Cuesta y otro de Castrillón seguían poniendo a prueba a Ramírez quien estaba atento en su arco.



Unión reaccionó y al minuto 36 por poco aumentaba el marcador, con una jugada desde el sector derecho por parte de Juan Pereira quien aprovechó un rechazo defectuoso de Jesús Murillo. Pereira ingresó al área y al buscar un compañero, por poco el DIM marcaba en propia puerta. Al 40, Pereira de cabeza la tuvo tras un tiro de esquina.



Medellín siguió insistiendo y consiguió la paridad en el marcador en tiempo de descuento, cuando Germán Cano le desvió la trayectoria del balón a un remate de Adrián Arregui, descolocando al arquero Horacio Ramírez. El argentino marcó su segundo gol este semestre, llegando al 112 con la camiseta del DIM, 106 por Liga en 320 partidos jugados.



En la etapa complementaria, los locales salieron a presionar y adelantaron líneas. Mientras que la visita hizo su primera variante, ingresó Déinner Quiñones en lugar de Juan Manuel Cuesta, dándole una mayor movilidad al sector izquierdo del ‘poderoso’. Al minuto 5, un centro de Quiñones se la dejó a Castrillón, pero el juvenil no alcanzó a impactarla y la pelota se fue desviada. Un minuto más tarde, Germán Cano remató de media distancia, pero la pelota se fue por encima del horizontal.



Unión Magdalena insistió sobre el minuto 14 por intermedio de Jean Carlos Blanco, pero David González estuvo atento para tapar el remate y cerrándole el ángulo de tiro. El ‘ciclón’ seguía acercándose al arco visitante, con más ganas que precisión, mientras que el DIM buscaba a su goleador Cano para irse al frente en el marcador.



Promediando la segunda mitad, ambos equipos realizaron sus tres cambios, el juego encontró una mayor dinámica. Al minuto 39, un desborde de Diego Herazo por el sector derecho se la dejó a Germán Cano, quien no alcanzó a impactar la pelota, salvándose Unión.



Al final, ambos equipos generaron llegadas de riesgo que pudieron marcar la diferencia. Sin embargo, la falta de efectividad condenó el partido a un empate que sabe poco al Unión en su carrera por no descender y para Medellín que buscaba recuperar lo que había perdido en la fecha anterior con Junior en el Atanasio.



En la próxima fecha, Unión Magdalena recibirá en Santa Marta al Deportivo Cali. Mientras que Independiente Medellín enfrentará al América de Cali en el Atanasio.



Síntesis

Unión Magdalena 1-1 Independiente Medellín



Unión Magdalena: Horacio Ramírez (6); Christian Subero (6), Henri Pernía (6), Fernando Battiste (5), Yulián Gómez (5); Jhojan Valencia (6), Abel Aguilar (6); Hernán Luna (5), Juan Pereira (6), Luis Carlos Arias (6), Jean Blanco (6).

Cambios: Roberto Hinojosa (6) por Luis Carlos Arias (12 ST), Aníbal Mosquera (5) por Hernán Luna (24 ST), Fabián Cantillo (5) por Abel Aguilar (26 ST).

D.T.: Pedro Sarmiento.



Independiente Medellín: David González (5); Élvis Perlaza (5), Jesús Murillo (5), Andrés Cadavid (4), Jaime Giraldo (5); Adrián Arregui (8), Andrés Ricaurte (5), Mateo López (5); Juan Manuel Cuesta (5), Bryan Castrillón (5), Germán Cano (7).

Cambios: Déinner Quiñones (6) por Juan Manuel Cuesta (1 ST), Diego Arias (5) por Mateo López (16 ST), Diego Herazo (5) por Bryan Castrillón (24 ST).

D.T.: Alexis Mendoza.



Goles: Christian Subero (11 PT) para Unión Magdalena. Germán Cano (45+1 PT) en Independiente Medellín.



Amonestados: Christian Subero (13 PT), Jean Blanco (41 PT), Abel Aguilar (7 ST), Roberto Hinojosa (45+4 ST) para Unión Magdalena. Adrián Arregui (23 PT), Germán Cano (7 ST), Diego Arias (38 ST) en Independiente Medellín.



Expulsados: no hubo.



Figura: Adrián Arregui (8).



Árbitro: Wander Mosquera (5).



Partido: regular.



Estadio: Sierra Nevada.



Asistencia: 3.000 espectadores aproximadamente.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín