El clásico de la costa regresa con variantes: Unión recibe a Junior

Este domingo vuelve al fútbol colombiano uno de los partidos denominado como un clásico: Unión Magdalena reciba a Junior a partir de las 3:30 p.m. en el estadio Sierra Nevada.



Por su bajo rendimiento, el conjunto bananero es último en la tabla del descenso. Pese a las variaciones que ha realizado el técnico Harold Rivera, el equipo sigue incurriendo en errores que le cuestan partidos y puntos trascendentales.

“He estado muy cerca de marcar, pero no se han dado las cosas, el domingo contra Junior, espero tener esa posibilidad y sino lo importante es ganar y quedarnos con los tres puntos”, dijo Ricardo Márquez, uno de los referentes del equipo.



Para este partido no se espera grandes variantes en la nómina. El único jugador que no podrá estar es el juvenil Ronaldo Lora, quien fue expulsado el partido pasado.



Junior le apostará a los cambios para este partido. El viaje por Copa Libertadores obligó a que Luis Fernando Suárez utilice algunos jugadores que usualmente no son titulares.



Queremos clasificar a los cuadrangulares y estamos cerca de la meta, tenemos siete puntos de nueve posibles”, afirmó hace pocos días el entrenador Luis Fernando Suárez, después de recibir críticas por la poca contundencia que en algunos momentos muestra su equipo.



Sin embargo, el entrenador antioqueño mantendría una base de jugadores experimentados para buscar el triunfo en un escenario que recibe este clásico por primera vez en Liga.



Alineaciones probables



Unión Magdalena: Cesar Giraldo, Cristhian Subero, Dixón Rentería, Edisson Restrepo, Brayan Correa, Lucas Sotero, Jhojan Valencia, Abel Aguilar, Fabián Cantillo, Ricardo Márquez, Luis C. Arias.

D.T.: Harold Rivera.



Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Willer Ditta, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; Luis Narváez, Víctor Cantillo, Enrique Serje; Freddy Hinestroza, Fabián Sambueza y Teófilo Gutiérrez.

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Estadio: Sierra Nevada



Hora: 3:30 p.m.



Árbitro: Jhon Ospina.