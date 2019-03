Unión no aprovechó la localía y empató 1-1 contra Alianza Petrolera

Unión Magdalena recibió a Alianza Petrolera en el estadio Sierra Nevada. El partido por la fecha 12 de la Liga I-2019, enfrentó dos equipos comprometidos en la tabla del descenso. Este duelo terminó 1-1 y comprometió al ciclón en la clasificación.

El partido se vio dominado en gran parte por Unión, equipo que salió con las ganas de ganar para sumar de a tres puntos. Los dirigidos por Harold Rivera tuvieron varias chances de gol. Por su parte, Alianza no tuvo mucha incidencia en el juego y no tuvo las herramientas para competir con el conjunto de Santa Marta.



En la primera parte, todo fue de Unión, Luis Arias tuvo las opciones de gol más claras, en las que no pudo definir con claridad. La alta temperatura en el estadio tampoco dio para que se realizará un partido con más intensidad, sin embargo, Ricardo Jeréz fue la figura en el primer tiempo, interviniendo en 4 ocasiones claras de gol.



Por su parte, Alianza Petrolera no tuvo posesión del balón, no realizó transiciones de defensa a ataque y por momentos se vio muy presionado por el ciclón bananero, equipo que tiene la necesidad de sumar de a tres por su posición complicada.



El segundo tiempo empezó con Unión Magdalena con un poco más de tranquilidad para buscar el resultado, con la posesión del balón y la paciencia para descifrar por donde entrar al arco de Jeréz. Fue así como el juego por las bandas fue importante, ya que por esta vía llegó el buen gol de Luis Arias al minuto 53 tras un gran centro que definió de pierna izquierda.



Sin embargo, Alianza Petrolera aprovechó un tiro de esquina para que Luciano Ospina anotara el 1-1 al minuto 69 del encuentro. El gol del defensa fue luego de una serie de rebotes en el área en la que tomó la pelota hizo un enganche y de pierna izquierda venció al arquero César Giraldo.



El ciclón bananero no tuvo capacidad para reaccionar luego del gol de Alianza. El equipo dirigido por Harold Rivera queda mal parado luego de este resultado en condición de local.



En la tabla de posiciones, Unión queda momentáneamente en la la posición 14 y último en el descenso. Por su parte, Alianza está décimo en la clasificación y por el momento le huye a bajar de categoría.