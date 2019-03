Unión sumó tres puntos vitales en descenso: derrotó 1-0 a Pasto

Unión Magdalena ganó en su casa por 1-0 contra Pasto, por la fecha 8 de la Liga I-2019. El conjunto de Santa Marta logró sumar de a tres y ganó un duelo directo en la zona de descenso contra los de Nariño, pues lograron tomarle dos puntos de ventaja en la parte baja de la tabla. Edisson Restrepo fue el autor del único gol.

En un juego con pocas opciones de gol, el que empezó pegando primero fue el local. Unión llegaba con peligro desde su delantero, Ricardo Márquez, pero Víctor Cabezas, guardameta de Pasto, contenía el remate del atacante.



Sin embargo, al minuto 19, Luis Carlos Arias centró un balón desde el tiro de esquina y Edisson Restrepo logró conectar de cabeza el primer y único gol del partido, en el que Cabezas pudo hacer un poco más y permitió que el balón entrara en su arco.



La segunda mitad fue más de ida y vuelta, pues Pasto no podía perder y buscaba el empate, que no logró en Santa Marta. Gustavo Britos, delantero del club nariñénse, no lograba abrir el marcador en el arco de César Giraldo.



El 'Caballo' Márquez intentaba, buscaba y llegaba al arco rival, pero no completó el último toque y no lograba aumentar el marcador para los samarios.



En los últimos minutos, Pasto seguía buscando y necesitaba los tres puntos. Sin embargo, el cuadro de Nariño no pudo sumar y quedó con 97 unidades en descenso.



Por su parte, Unión sumó de a tres y le tomó dos puntos de ventaja en la zona de descenso a Pasto, pues llegó a 99.