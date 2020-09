Comprometido, frentero y divertido: los recuerdos que deja Ciciliano

Valiente. Listo para hablar de frente cuando ganaba y cuando perdía. Honesto. Poco ortodoxo. Siempre sonriente.

Así era Ricardo Ciciliano, un histórico del fútbol colombiano, quien falleció este jueves en Barranquilla, víctima de una neumonía que sufrió tras contagiarse de coronavirus covid-19. Solo tenía 43 años. Para el fútbol quedan sus divertidas historias, sus golazos y sus batallas en el campo, pero su compromiso a muerte con su gremio es una batalla que apenas empezaba y se quedará sin terminar.



Ciciliano era alegría pura, un maestro en la cancha para los más jóvenes y un terror para los rivales por su espectacular remate de media distancia.



Fue campeón dos veces en Colombia, con Tolima (2003) y Deportivo Cali (2005), pero lo intentó sin pausa en Millonarios, Once Caldas, Junior, Uniautónoma y Atlético Huila. Unas veces su intensidad le generó admiración y otras lo puso en el centro de la polémica.



En honor a su memoria, cuatro hechos inolvidables de Ricardo Manuel Ciciliano:



Vestido de azul, su gran amor



Ricardo Ciciliano y Mllonarios fueron un amor a primera vista: dos veces (2006/2008 y 2009) se encontraron y fue en 2007, cuando rozó el título internacional, que acabo estampado en el escudo azul.



El atlanticense era la voz de mando en la Copa Suramericana de la que fue máximo anotador (6 tantos) y a la que pudo guiar hasta semifinales, cuando América de México frustró el sueño.



Los cuartos de final de aquel torneo están en la memoria del hincha embajador: contra Sao Paulo de Brasil la victoria azul se zanjó con un 3-0 global (0-1 ida y 2-0 la vuelta, con doblete de Ciciliano).

Millonarios Sao Paulo

Millonarios Sao Paulo, Copa Suramericana 2007

De arquero improvisado... ¡Y ataja penalti!



Ocurrió el 19 de noviembre de 2006, en los cuadrangulares, duelo entre Millonarios y Medellín por el grupo B. Ganaba el azul 1-0 pero a 5 minutos del final vino una falta de José Fernando Cuadrado y su expulsión. El azul ya no tenía más cambios así que Ciciliano no dudó en ponerse los guantes y pararse bajo los tres palos.



Y entonces, lo impensable: ¡atajó el penalti cobrado por Jaime Castrillón y Millonarios ganó el partido! No hubo final para el azul pero poco importó. Ciciliano, el 'ataja penaltis' ya había quedado en la historia.

Ciciliano penalti

La atajada contra Medellín.





Fuerte pero poco peleador... excepto por una vez



Ciciliano era ese tipo de jugador que, en general, era amigo de compañeros y rivales. No hubo mayores dificultades, excepto por un hombre: Oswaldo Henríquez.



"Finalizando mi carrera fue con Oswaldo Henríquez que tuve una circunstancia ahí.. Imagínate que para sacarme la piedra a mi, yo puedo discutir pero ya para entrarme a golpes con alguien era porque había agotado toda mi paciencia. Entonces duré como dos o tres años que si me lo encontraba le enterraba otra vez la mano (risas). Pero si él me está viendo sabe perfectamente que eso murió ahí, ya es pasado. Si vamos a hablar bacano, pues hablamos bacano", confesó en el portal lanaranjamecanica.com.co hace apenas dos meses.

Pelea Ciciliano con Enriquez Millonarios





Diferencias con el gremio



En 2019 se anunció en el país un paro de futbolistas que finalmente no llegó a cumplirse. Pero ese anuncio sirvió para que Ciciliano hiciera pública su inconformidad con el manejo de la agremiación de futbolistas y de frente, como siemre, pidiera cambios.



"Ese cese de actividades (huelga) de futbolistas es solo por generar publicidad, es para dar cara en televisión ese representante de la Asociación de Futbolistas, argumentando que los jugadores entraron en cese de actividades, cuando son ellos los que manipulan a los jugadores a protestar”, dijo. Estuvo, pero se fue:“Si no que después me retiré, porque los que ganan son ellos”.



Y concluyó en su mensaje público: "Nuestros derechos sí son vulnerados y se busca generar soluciones, pero la Asociación de Futbolistas busca una disputa donde los perdedores vamos a seguir siendo los jugadores”.