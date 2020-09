Jorge Soto, el 'Lobo de Wall Street' de Envigado: su historia

Envigado Fútbol Club fue el único equipo antioqueño de los que arrancaron competencia en lograr un triunfo. El conjunto ‘naranja’ se impuso por la mínima como visitante frente a Patriotas en Tunja y esa motivación hace que el equipo siga trabajando y olvide los meses duros sin competencia. Aunque no jugó, el arquero Jorge Soto sigue trabajando en busca de una oportunidad para sumar minutos.



“Los entrenamientos en casa fueron muy incómodos, pero nos tocó adaptarnos. Ya cuando volvimos a la cancha nos sentimos mejor. En el grupo hay un gran ambiente, cada vez estamos más cerca del torneo y las expectativas están muy altas. Los entrenamientos los estamos tomando como una pretemporada, aunque no fue la habitual, pero esperamos mantenernos lo mejor posible para competir de la mejor manera”, expresó Soto.

Sobre las nuevas ocupaciones que tuvo durante este receso por cuarentena y pandemia, Jorge precisó que “en esta pandemia pasé momentos difíciles, aunque no soy mucho de salir y vivo solo. Pero tuve la oportunidad para aprovechar el tiempo con la lectura y aprender nuevas cosas como el ‘trading’, es algo que lleva muchos años en el mundo. Con unos familiares nos metimos a un curso, estamos haciendo inversiones en la bolsa, tanto que en el plantel me dicen ‘el lobo de Wall Street’, pero bueno, espero que esto me permita tener un ingreso extra a futuro”. Al principio lo tomé con calma, pero luego me sentí algo incómodo. Pero este tiempo me permitió analizar y entender que el jugador tiene mucho tiempo libre para aprovecharlo y eso estoy haciendo”.

Comparando lo visto en otros certámenes con el campeonato local Soto detalló que “en los torneos europeos hubo muchos errores, deja un poco la sensación que pase lo mismo acá. Pero basado en esos ejemplos, con los profesores venimos trabajando en la prevención de las lesiones, con los trabajos grupales vamos poco a poco sincronizando movimientos, trabajando la mente, la ansiedad. Ninguno de nosotros había parado tanto tiempo sin jugar. Fue lindo volver a competir, pero no nos podemos relajar, hay que seguirnos preparando para evitar errores, pero si se cometen, afrontarlos y corregirlos”.

Finalmente, opinó sobre la salida de jugadores como Jorge Segura a Nacional y Carlos Terán a la MLS. “Es motivante que los jugadores de Envigado son solicitados por clubes importantes, eso nos motiva para seguir trabajando fuerte porque en cualquier momento llega la oportunidad”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8