Tolima se reecontró con la victoria en Bogotá: 2-0 frente a Rionegro

Por la tercera fecha de la Liga I-2019, Deportes Tolima recibió a Rionegro Águilas en el estadio Metropolitano de Techo. El partido terminó 2-0 a favor del conjunto pijao, que volvió ganar lejos de su casa. Cabe resaltar que no se jugó en el Murillo Toro debido a unas reparaciones para la Copa Libertadores.

Duelo de equipos que no han sumado victorias en la presente Liga, Rionegro comprometido con el descenso, y el club vinotinto sin encontrar su mejor versión. Deportes Tolima hizo más por el partido, el cual realizó un gran despliegue físico, consiguiendo irse en ventaja en el tiempo complementario luego de mejorar en la llegada a zona de gol.



La primera parte fue para Deportes Tolima, generando las opciones más claras para irse en ventaja en el marcador. De la mano de Omar Albornoz, el conjunto pijao realizó un juego correcto dándole movilidad a la pelota con buen juego asociado, sin embargo, en el último cuarto de cancha les faltó definición y claridad para entrar al área rival.



Al minuto 10, Diego Valdés se aproximó a la portería de Luis Delgado con un tiro cruzado de zurda que se fue alto. Albornoz con su velocidad pudo inquietar por la banda derecha tirando un centro rastrero, el cual Valdés no pudo conectar al 27. En la ocasión más clara del primer tiempo, Albornoz sacó un gran tiro de pierna zurda que atajó Luis Delgado dejando el rebote a Maicol Balanta, quien mandó su remate demasiado alto al minuto 39.



Por su parte, Rionegro no logró inquietar al arquero guajiro Álvaro Montero, quien vio los primeros 45 minutos con mucha tranquilidad en su arco.



En el tiempo complementario, Tolima llegó con más propiedad al arco de Luis Delgado. Fue así como Larry Vázquez adelantó al vinotinto con una linda definición de pierna derecha, tras una buena jugada colectiva al minuto 51. En un tiro de esquina a favor de los dirigidos por Alberto Gamero, Diego Valdés puso el 2-0, al 66, tras el grave error del arquero de Rionegro al intentar puñetear el balón en el centro.



El conjunto tolimense se llevó la victoria, y sumó sus primeros tres puntos tras perder frente a América de Cali en el primer juego que disputó. Por su parte, Rionegro se hunde en el fondo de la tabla y queda bastante comprometido con el descenso. Tolima enfrentará a Santa Fe por la cuarta fecha de la Liga en el estadio El Campín este sábado 9 de febrero. Los antioqueños reciben a Patriotas el domingo mientras su hinchada espera salir de la posición en la que se encuentran.