Tolima y Junior no se hacen daño y dan ventaja a Cali: empatan 1-1

Tolima y Junior empataron por 1-1 en el Manuel Murillo Toro en la cuarta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga I-2019. En el grupo B, ambos equipos no se hicieron daño y dieron ventajas al Deportivo Cali, que puede ser líder. Sergio Mosquera, en los pijaos, y Gabriel Fuentes, en los tiburones, fueron los autores de los tantos en el partido.

Muy temprano empezó Tolima a marcar diferencia y hacía respetar su casa, porque sabía que se jugaba un importante paso para quedarse cerca de la final de la Liga. Centró 'Cariaco' González y Sergio Mosquera ganó en el área para anotar el primer gol del partido, de cabeza.



Junior se despertaba, pero no era claro en el último toque. Al 21 y 27, Luis Díaz tuvo remates que controló fácilmente Álvaro Montero, que mantenía el cero en su arco.



La segunda mitad fue el renacer futbolístico para Junior, que sin ser extraordinario, llegaba con peligro al pórtico del guardameta de la Selección Colombia.



Al minuto 58, Marco Pérez sacó un 'zapatazo' desde afuera del área, pero Sebastián Viera respondió de gran manera y mandó el balón al córner. Tolima, se quedaba con el triunfo en su casa y soñaba con la final.



Teófilo Gutiérrez por fin apareció en el partido al minuto 62 y remató de media distancia para que Álvaro Montero se luciera en su arco, enviando el esférico al tiro de esquina. Junior, por su parte, sumaba más hombres al ataque y hacía cometer errores a sus rivales, tanto así que James Sánchez volvió a intentar desde afuera del área, pero Montero no daba ventajas.



Hasta que llegó el empate que tanto buscaban los tiburones. Fabián Sambueza, que salió expulsado al 89, cobró un tiro libre y mandó el balón dentro del área para que Gabriel Fuentes, de cabeza, lograra anotar el 1-1 final al minuto 72.



Sin más, Tolima y Junior se repartieron puntos en Ibagué y se mantienen en la parte alta de la tabla del grupo B, pero dejándole ventaja al Deportivo Cali que enfrenta a Nacional. Tiburones y pijaos sumaron seis unidades, mientras que los azucareros tienen cuatro con un partido menos.



Síntesis



Deportes Tolima: Álvaro Montero (7); Nilson Castrillón (7), Sergio Mosquera (6), Julián Quiñones (6), Danobis Banguero (6); Rafael Carrascal (8), Larry Vásquez (7), Maicol Balanta (5), Luis González (6), Alex Castro (7); Marco Pérez (5).

D.T.: Alberto Gamero



Cambios: Carlos Rentería por Maicol Balanta (22 ST), Jaminton Campaz por Rafael Carrascal (39 ST), Diego Valdés por Luis González (44 ST).



Junior: Sebastián Viera (7); Marlon Piedrahita (6), Rafael Pérez (7), Willer Ditta (7), Gabriel Fuentes (7); Luis Narváez (6), Víctor Cantillo(7), James Sánchez (6), Sebastián Hernández (6); Luis Díaz (7), Teófilo Gutiérrez (6).

D.T.: Julio Comesaña.



Cambios: Fabián Sambueza (6) por Sebastián Hernández (1 ST), Michael Rangel por Teófilo Gutiérrez (47 ST),



Partido: regular.



Amonestados: Nilson Castrillón (5 ST), Alex y (31 ST), Danobis Banguero (33 ST), en Tolima. Fabián Sambueza (31 ST) y (43 ST), Rafael Pérez (40 ST), en Junior.



Expulsados: Fabián Sambueza (43 ST), en Junior.



Goles: Sergio Mosquera (13 PT), en Tolima. Gabriel Fuentes (27 ST), en Junior.



Figura: Rafael Carrascal (8).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 10.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldán (6)