Tolima recibe a Junior para definir cuál será el líder del grupo B

Este domingo 26 de mayo, a partir de las 5:15 p.m., Deportes Tolima recibe a Atlético Junior en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, para consolidarse como único líder del grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga l-2019. El equipo de Alberto Gamero, que viene de disputar un intenso partido frente a Argentinos Juniors por la Copa Suramericana, ahora quiere hacerse fuerte en casa y dar un paso importante para llegar frente a un Junior que llega con más descanso que el resto de sus rivales de grupo.

Tolima por un triunfo que lo deje como líder del grupo B



En tres partidos que tendrá en siete días, Deportes Tolima definirá en su casa el panorama en la Liga y la Copa Suramericana, por lo que se vienen fechas importantes para los dirigidos por Alberto Gamero. El domingo 26 jugará frente a Junior, el jueves 30 contra Argentinos Juniors y el domingo 3 de junio recibirá a Atlético Nacional.



Pensando en el encuentro contra los tiburones, ambas escuadras llegan con cinco puntos pero Tolima con mejor diferencia de gol y la necesidad de volver a ganar después de seis partidos en el Manuel Murillo Toro, donde festejó por última vez el 27 de marzo, en la fecha 13 del la fase regular de los cuadrangulares, cuando venció a Nacional 2-1.



Este juego significará el regreso de Marco Pérez a la formación titular; el goleador histórico del Tolima salió lesionado en la ida en Barranquilla y no viajó a Argentina para el compromiso por Suramericana.



"Es muy bueno volver en este tipo de partidos, se hizo un trabajo de fortalecimiento y ya estoy listo para jugar, tenemos opciones claras en ambos torneos, primero está Junior, sabemos que ganando nos vamos en la punta y a eso le estamos apuntando" indicó Pérez, quien sería titular.



De igual manera, el técnico Alberto Gamero daría continuidad a los cuatro defensores que ha utilizado en los últimos juegos, con una pareja importante: Julián Quiñones y Sergio Mosquera, acompañados de Juan Guillermo Arboleda que es aplicado en marca y Danobis Banguero que tiene buen despliegue físico y salida constante.



Para la zona de volantes y ante la ausencia de Yeison Gordillo y Carlos Robles, se tendría una línea de contención con: Rafael Carrascal, Larry Vásquez y Carlos Rentería, cuya tarea será la de no dejar prosperar la intención creativa de Junior y cerrar los espacios a Luis Díaz.



Deportes Tolima tiene un registro poco alentador en los recientes juegos frente a Junior en Ibagué, en enero, por Superliga, los tiburones ganaron 0-1 y, por la fecha 1 de Liga l-2019, ganaron en febrero pasado 1-2. Además, en juego de semifinales de la Liga II-2015, Junior ganó en el Murillo Toro 0-1 con anotación de Roberto Ovelar.



Volviendo al juego de este domingo que tendrá el arbitraje de Wilmar Roldán, la duda se genera en la alineación de uno de los volantes por derecha, pues se dice que Luis González no seguiría para el segundo semestre por los costos de sus derechos y Maicol Balanta, que ha tenido la confianza del técnico Gamero a pesar de no mostrar un rendimiento estable, son alternativas para acompañar a Alex Castro.



Junior va por la revancha tras el resultado de Barranquilla



El equipo barranquillero llega a Ibagué con la consigna de buscar el desquite, tras ver cómo Tolima le arrebató la victoria en el Metropolitano. Por ese motivo y consciente de que en este partido no puede perder, o le daría mucha ventaja al cuadro de Ibagué en el grupo, el técnico Julio Comesaña planea contar con lo mejor que tiene en su nómina para la disputa del partido, buscando mínimo un punto.



“En el partido en Ibagué hay que empatar o ganar. Por supuesto, queremos ganarlo, pero no debemos perderlo para así venir acá con las posibilidades intactas”, dijo a los medios en rueda de prensa previa al encuentro.



El equipo barranquillero también tiene bajas y la principal de ellas pasa por el extremo, Freddy Hinestroza, quien sufrió un desgarro fibrilar en el bíceps femoral, por lo que estaría afuera de 10 a 12 días y no podrá jugar en Ibagué.



Además de Hinestroza, Víctor Cantillo tuvo un dolor en un hombro, Willer Ditta salió tocado en el juego del pasado domingo y a ellos se suman Narváez, que venía con un golpe y James Sánchez quien ha sufrido un dolor del tobillo, según el reporte que dio durante la semana el propio Comesaña.



Sin embargo, la única ausencia confirmada hasta el momento sería la de Hinestroza cuyo lugar sería ocupado por el argentino Fabián Sambueza, quien se siente motivado para el partido: “Siempre es importante volver a jugar. Regresé después de un par de semanas, tuve la suerte de entrar y jugar algunos minutos (el partido anterior), lamentablemente lo hice porque se lesionó un compañero, pero bueno, en lo personal me sentí bien. Ahora me toca viajar a Tolima a aportar. Ojalá el profe pueda estar tranquilo con mi trabajo. Hace unos meses estoy acá, ya nos conocemos, y eso me ha dado mucha confianza para mostrar lo mejor de mi fútbol”, expresó.



Alineaciones probables



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Juan Guillermo Arboleda, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Danobis Banguero; Rafael Carrascal, Carlos Rentería, Larry Vásquez, Maicol Balanta, Alex Castro; Marco Pérez.

D.T.: Alberto Gamero



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Willer Ditta, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes; Luis Narváez, James Sánchez, Víctor Cantillo, Fabián Sambueza; Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez.

D.T.: Julio Comesaña



Árbitro: Wilmar Roldán

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

TV: Win Sports