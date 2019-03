Tolima se da un festín en el clásico contra Huila: lo goleó 1-5

Este domingo, Tolima venció 1-5 en su visita a Huila, por la décima fecha de la Liga I-2019. El conjunto pijao demostró buen juego y contundencia en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

El primer gol del partido llegó gracias a la buena definición de Luis ‘Cariaco’ González, quien celebró a los 12 minutos del encuentro.



Huila no cedió más terreno y aunque buscó el empate con insistencia, el pijao se hizo sentir en el campo de juego y sometió a su rival con fortaleza en el medio y velocidad en el frente de ataque.



A los 41 minutos, Nilson Castrillón se proyectó por el sector derecho y mandó un centro a media altura que encontró a Marco Pérez, quien acrobáticamente remató para celebrar el 0-2 antes de ir al descanso.



Para la segunda parte, Dayron Pérez movió a sus jugadores y le apostó a Cristian Cangá y Michael Ordoñez en el lugar de Michael Gómez y Kevin Salazar. Tolima también movió a sus jugadores y Alberto Gamero mandó al campo a Sergio Mosquera en el lugar de Danovis Banguero.



Con dos minutos de juego, la variante dio efecto inmediato para los tolimenses, pues el defensor marcó el 0-3 con una buena anotación de cabeza.



Los opitas también mostraron que su fútbol tenía cosas buenas por ofrecerle a este partido y con un golazo de Diego Moreno de tiro libre descontó en condición de local.



A Tolima no le afectó ese gol porque siguió buscando con insistencia el arco rival y al 59, Alex Castro llegó hasta el área de Carlos Mosquera para definir con frialdad y celebrar el 1-4 y empezar a celebrar como goleada esta nueva edición del clásico.



El ritmo de los pijaos no bajó y aunque los jugadores opitas buscaban por diferentes vías, y con una buena actuación del juvenil Diego Agudelo, fue Tolima el que anotó el quinto gol del partido tras una infracción de Jean Pestaña sobre Diego Valdés. El mismo delantero tomó el balón y convirtió.



Cuando el juego estaba finalizando, una fea acción de Juan Pablo Vargas sobre Andrés Amaya determinó una segunda amarilla para el defensa costarricense.