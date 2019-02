Tolima y Bucaramanga se enfrentarán este miércoles a las 6:00 p.m. en el estadio Manuel Murillo Toro, por la séptima fecha de la Liga I-2019. Aunque la realidad no es muy distante en la tabla, los pijaos tendrán la responsabilidad de sumar en condición de local.

La investigación por doping no hará que Álvaro Montero se mantenga al margen de este partido ni de los siguientes. El arquero guajiro no se quiso referir al tema y en el equipo esperan que no afecte su rendimiento en el arco.

Par este partido vuelven a la convocatoria: Julián Quiñones, Danobis Banguero y Luis Nery Caballero, mientras que Pablo Mesa, Nilson Castrillón y Leyvin Balanta no serán tenidos en cuenta para enfrentar los bucaros.

Banguero y Quiñones volverán a la línea titular, completando el cuarteto defensivo con Juan Guillermo Arboleda y Juan Pablo Vargas. En la zona de volantes se prevé continuar con el módulo de tres hombres en contención y dos creativos: Rafael Carrascal, Carlos Robles y Larry Vásquez tendrían la tarea de marca, mientras que se podría dar que vaya como inicialista el juvenil Jaminton Campaz al lado de Luis 'Cariaco' González.

Por parte de Bucaramanga, la principal novedad en la formación titular será la presencia de Luis Mena quien sustituiría a Marvin Vallecilla, quien fue expulsado en la fecha anterior y tendrá una jornada de suspensión.

“Queremos seguir sumando, aunque sabemos que Deportes Tolima es un equipo protagonista del campeonato. El grupo de jugadores se encuentra bien y le hemos pedido presión en cada uno de los sectores de la cancha”, enfatizó el director técnico de Atlético Bucaramanga, Carlos Giraldo.

En su primer partido al frente del equipo, Giraldo obtuvo un gran triunfo y buscará ratificar esas buena actuación en su visita al Manuel Murillo Toro.

Alineaciones probables:



Tolima: Álvaro Montero; Juan Guillermo Arboleda, Julián Quiñones, Juan Pablo Vargas, Danobis Banguero; Rafael Carrascal, Carlos Robles, Larry Vásquez, Jaminton Campaz, Luis González; Marco Pérez.

D.T.: Alberto Gamero.



Bucaramanga: James Aguirre, Luis Mena, Camilo Mancilla, Jeison Quiñones, Harold Gómez, Cesar Quintero, Gabriel Gómez, Johan Caballero, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Roque Caballero.

​D.T.: Carlos Giraldo.



Hora: 6:00 p.m.



TV: Win Sports



Árbitro: Lisandro Castillo.