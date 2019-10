Tolima tuvo más cabeza: desnudó problemas en Millonarios y ganó 2-0

Deportes Tolima logró este miércoles un importante triunfo 2-0 sobre Millonarios, que lo deja más cerca del grupo de los ocho primeros en la tabla de la Liga II. En partido de la fecha 16, el pijao fue superior al embajador, que completó tres juegos sin ganar y dos sendas derrotas de visitantes consecutivas.

El embajador fue a Ibagué buscando seguridad defensiva. Por eso Jorge Luis Pinto decidió alinear a tres defensores centrales y dejar solo en ataque a Fabián González Lasso, sin la ayuda por los extremos de los picantes Hansel Zapata y Juan David Pérez. Y pagó caro, pues en gran parte del compromiso hubo superioridad local, con esporádicas acciones de ataques del albiazul.

Tolima trató de ganarle la espalda a la numerosa zaga defensiva de Millonarios explotando la velocidad de Anderson Plata. Y la pasividad de los defensores azules. Lo logró sin generar un peligro inminente, pero desnudó poco a poco las falencias de la discutida línea en el equipo de Pinto.



Con cabeza, el equipo de Alberto Gamero no se desesperó y trató de mantener la posesión y cuidarse en defensa de algún contraataque del rival. Pero Millonarios no contaba con las fichas para esa apuesta y fue tímido en ataque; sin sus ‘flechas’ por los costados y sin un jugador que pensara y tuviera la pausa, pues Mackalister Silva no estuvo por lesión.



A los 32 minutos, un tiro de esquina cobrado por Jaminton Campaz sorprendió a Millonarios: Jefersson Martínez salió mal, dudó, mientras que entre dos jugadores no pudieron agarrar a Julián Quiñones, quien saltó y marcó de frentazo para poner el 1-0.



Tolima cerró la primera etapa sin contratiempos y con el marcador a favor. Solamente César Carrillo parecía tener alguna luz, intermitente, en Millonarios, mientras que el vinotinto llegó con más franqueza al área embajadora, sin dar la puntada final.



Para la segunda parte, Pinto empezó a desarmar el modulo experimental que montó en el Murillo Toro. Sacó a un central, Deivy Balanta, para darle paso a Juan David Pérez. Pero en Millonarios no hubo reacción y, por el contrario, el local salió a liquidar el juego.



Noticia en desarrollo...