'Soy un gamín bonito', más frases y anécdotas de un sincero Teófilo

Teófilo Gutiérrez desnudó su corazón, su alma y su lengua en una amena charla con ‘El Heraldo’ y allí habló de todos los temas.



Su paso por el fútbol europeo, su experiencia con la camiseta de la Selección Colombia y su presente en Junior de Barranquilla fueron los temas que tocó el delantero colombiano en una de las pocas entrevistas a los medios colombianos.

Algunas de sus mejores frases en la entrevista con ‘El Heraldo’.

Su personalidad en la cancha: “Yo soy muy jodón dentro de la cancha y los rivales ya me conocen. Siempre lo hago con respeto, pero todos saben que cuando me van a enfrentar tienen que estar con los focos bien prendidos ahí. Al rival también le saco sonrisas y ellos también me molestan y me joden. Me dicen muchas cosas, pero todo eso queda en la cancha. Cuando me enfrento a alguien no conozco a nadie, solo a mis compañeros”



Su estado físico: “Los problemas en los tobillos ya son difíciles. Entreno con hielo y me tengo que poner antes de jugar. Antes de dormir me pongo pies arriba con agua con sal y mi esposa me haces masajes, por eso la amo mucho, pero ella me entiende.



Su retiro: “Depende hasta cuando Dios permita y yo diga que ya voy a dejar el fútbol y no que el fútbol me va a dejar a mí. Yo creo que va a ser hasta cuando no sienta nada que le diré a las personas y el club”

Su comportamiento en el campo: “No me gusta que mis compañeros pierdan la pelota porque sé las condiciones que tienen y porque están en Junior, no cualquiera está acá. Ver a un compañero que pierde la pelota fácil como que me fastidio. Así como cuando yo pierdo la pelota, a veces no me dicen nada, pero yo en mí digo ‘ojo que perdí la pelota y no puedo perder la segunda porque me van a pute%$. A veces tengo que bajarle un cambio porque ellos también se pueden equivocar. Todo es con respeto y humildad”



La dupla con Borja o el tridente con Sherman: “Borja es un goleador y tiene el arco marcado. Técnicamente tiene que mejorar un poco después que haga los goles y Junior necesita un goleador. Julio que era difícil (tenerlos a los tres), pero él es un zorro y sabe cuando tira la carnada. Hay que entender al entrenador que más ha ganado títulos con Junior. Sherman se está adaptando, pero él ya tiene experiencia acá.



La salida de Cantillo: “Él es un crack y la entrega redonda. A mí me encanta que me entreguen la pelota bien para yo entregarla mejor. Cuando pasa eso o hacemos una jugada linda me excito jugando al fútbol. Entonces tener un jugador así es algo diferente y en Brasil lo van a disfrutar”.

Teófilo, estrella de Junior. Foto: Carlos Capella/EL TIEMPO

Luis Díaz: “Es un jugador para Barcelona o Real Madrid y ya la está rompiendo. Tienen que comprarlo rápido”.



Marcelo Gallardo: “Es un entrenador capaz, muy pilas y está pendiente de todos los detalles. Te saca el jugo que debe sacar. Cuando habla, habla de frente y no esconde nada entonces da confianza y eso es importante”.



El defensa que más le pegó: “En Colombia hay varios. Alexis Henríquez, entre otros. Pero más mis compañeros cuando entrenamos acá”.



Opinión de Alexis Henríquez: “Es un jugador de mucha calidad, que le daba la salida a Nacional. Ganó dos copas Libertadores y le entregó mucho a Nacional, eso es de valorar. Es un gran colega y sabe que cuando lo enfrento siempre lo quiero ganar”



Amigos en el fútbol: “Chunga; Gustavo Colman (Argentino con el que estuvo en Turquía); en River todos eran amigos míos, de cumpleaños me dieron dos pudines; James me llama, me invita y me dice que ve mis partidos; Riquelme, recibo mensajes en todos lugares donde he estado”.

El mejor gol: El del Mundial, pareciera una película o como cuando uno juega play, que me metieron ahí y ver todo el estadio saltar. Tengo el recuero fresco y hasta el día de mi muerte lo voy a recordar.



Su mejor partido: “Fueron tres: River contra Cruzeiro en Brasil, Junior contra Nacional, el semestre pasado que hice dos goles; y ese con la Selección que hice el gol”.

Teófilo marcó un doblete en el Metropolitano. Foto: Carlos Capella/EL TIEMPO

El peor partido: “Fue aquí con Junior porque me chifló la gente. Sentí orgullo y me tocaron el orgullo. No recuerdo el partido, pero fue en el 2017 y hasta me putea%&%”



El mejor técnico: “Es difícil, pero diré unos sin ranking. Comesaña, mi papá futbolístico. Miguel Russo, amigo llave y como entrenador un crack; Marcelo Gallardo, el que me enseñó muchas cosas; Jorge de Jesús, me exigía mucho todos los días y me decía que me quería desde Bénfica, era militar bravo; y Senul Gunes, todos los días me mostraba al tablero y al traductor yo le decía que no sabía nada, después me dijo que sufrió cuando pasé la crisis y me abrazó en un Sporting vs. Besiktas”.

El jugador con el que mejor se entendió: “Con Chará jugaba de memoria recientemente, pero también con Falcao, James, Macnelly. En la Selección nos reíamos porque con la mirada sabíamos lo que íbamos a hacer. A Falcao le decíamos que durmiera tranquilo para que la metiera redondita.



El dinero que gana: “Yo no tengo, todo eso es de mis hijos y mi esposa. Ellos lo tienen todo porque desde que yo tenga salud le digo a Dios que desde que ellos estén bien yo estoy tranquilo”.



¿Qué hace en sus ratos libres?: soy aburrido y veo fútbol todo el día. Mi esposa me quita el control y ahí veo películas o juego con mis hijos.



Una reflexión: “Quiero ser agradecido como mi mamá me dice todos los días. Ser alguien importante en la sociedad. A veces dices que soy un gamín, pero me miro y soy un gamín bonito que ayuda a la gente y eso me hace feliz”.