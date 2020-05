Suárez devuelve el tiempo y se arrepiente: 'no habría ido a Junior'

No es necesariamente un paso atrás revisar las decisiones profesionales. Como ejercicio, si se hace bien, puede ser muy constructivo.

Es lo que seguramente pretende el técnico Luis Fernando Suárez al revisar su decisión de salir de La Equidad apra ir al Atlético Junior, donde apenas aguantó nueve fechas.



"¿Si pudiera devolver el tiempo? no hubiese ido al Junior. Hubiese tomado una decisión distinta. Venía de un equipo del que salí mal. Tomé una decisión que en su momento tuve que haber dicho ‘voy a conversar con alguna otra gente’, osea que no lo socialicé y eso fue feo. Yo nunca lo había hecho", confesó el DT en entrevista con el programa Ligados.



La más dolorosa consecuencia, según opinó, fue lo que sacrificó por ir a un equipo que venía de ser campeón: "Cerré la puerta de un gran equipo, de un equipo muy serio, de un equipo que te respeta. Primero fue esa situación de haberlo hecho correctamente y después llegar a un equipo que; yo sé que todo es de resultados, es lógico", añadió.



Suárez hace un balance ahora, que no está dirigiendo, no solo sobre esa experiencia sino sobre el trabajo mismo del entrenador: "El técnico es un cargo político. Es un cargo que no es solamente estar manejando resultado sino otras situaciones", afirma. Y vuelve al caso del equipo 'tiburón': "hay que entender la forma de pensar de los barranquilleros y de la familia de los dueños del equipo. Creo que el único que conoce y por eso sabe cuándo tiene que irse y cuando tiene que volver es Julio (Comesaña)".