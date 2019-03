Vaso medio lleno: 'Estamos de segundos e invictos': Luis F. Suárez

Luis Fernando Suárez, técnico del Junior, pasó de la preocupación al optimismo en su declaración posterior al empate 0-0 frente al Bucaramanga, en Barranquilla.

Primero reconoció fallas, en un equipo con muchas variantes por la doble competencia en Liga y Copa Libertadores.



"Hay circunstancias en las que uno se equivoca. En el primer tiempo el equipo cerró el juego, no abrió la cancha, y en el segundo con la entrada de Rangel y Pico y pudimos generan acciones. Pero al final no pudimos lograr el objetvo", explicó.



Aún así, el DT destacó que, a pesar de las dificultades que está teniendo el equipo para sacar mejores resultados en condición de local, no es momento de encender las alarmas.



“La gente siempre quiere ganar, pero estamos de segundos e invictos. Queremos clasificar a los cuadrangulares y estamos cerca de la meta, tenemos siete puntos de nueve posibles", afirmó el entrenador.



Junior prepara el clásico de la próxima fecha contra Unión Magdalena, un duelo esperado en la Costa y en el resto del país.